Concorso a Roma, migliaia di posti sicuri: tempo indeterminato con licenza media | Manca poco tempo

A Roma sta uscendo un concorso: ecco di cosa si tratta e chi lo potrà fare.

Quali sono i concorsi pubblici in scadenza per aprile 2024? La Scuola Normale Superiore di Pisa offre interessanti opportunità di lavoro in Toscana attraverso un concorso dedicato ai diplomati. La selezione mira all’assunzione, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di 14 unità di categoria C nell’ambito amministrativo.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 26 aprile 2024.Per quanto riguarda il comune di Ancona nelle marche offre nuove prospettive di impiego attraverso i concorsi del 2024 destinati a diplomati e laureati. Queste selezioni pubbliche prevedono la copertura di 27 posizioni a tempo indeterminato in vari ambiti professionali.

Le domande dovranno essere inviate entro il 26 aprile 2024. Il concorso per Allievi Marescialli dell’Esercito nel 2024 è stato ufficialmente bandito, con 137 posti disponibili per il 27° corso biennale (2024-2026).

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda, operante in Lombardia, ha lanciato un doppio concorso per infermieri e operatori socio-sanitari (OSS) e ci sono in ballo un totale di 64 posizioni a tempo indeterminato. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 50 unità di personale. Anche alla Corte dei Conti a Bolzano c’è l’opportunità di candidarsi.

Il concorso a Roma

È stato pubblicato il concorso di Risorse per Roma 2024 per la ricerca di addetti alla pulizia e al trasporto scolastico. Per partecipare va bene soltanto la licenza media. La procedura di selezione avviene attraverso prove e titoli, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato per almeno 200 persone. Ci si può candidare fino al 26 aprile proprio tramite la piattaforma dedicata di “Risorse per Roma”.

I ruoli disponibili sono i seguenti: ausiliariato e pulizia nei nidi, nelle scuole dell’infanzia capitoline, nelle sezioni ponte, nelle scuole d’Arte e dei mestieri e centri di formazione professionale e assistenza al trasporto scolastico riservato.

I requisiti per partecipare al concorso

I requisiti per partecipare sono i seguenti: maggiore età, cittadinanza italiana, idoneità psico-fisica all’impiego, godimento dei diritti politici e civili del Paese di cittadinanza, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo del Paese di cittadinanza.

Non essere stati destinatari di provvedimento di licenziamento per giusta causa o per scarso rendimento non avere riportato condanne penali ovvero assenza di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.