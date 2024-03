Hai imbiancato casa? Aspettati una multa salata: controlla la buca delle lettere | Questo non puoi farlo più

Se hai pensato bene di imbiancare la tua casa fermati un attimo e dai sempre una controllata alla buca delle lettere. Potresti ricevere una sanzione salatissima.

Capita a volte che, soprattutto dopo che è trascorso molto tempo e che il colore delle pareti ha assunto una colorazione opaca, magari a causa della continua esposizione alla luce, sia essa naturale o artificiale, oppure se si tratta di una casa abitata da fumatori, che non si fanno problemi a fumare dentro casa, sia necessaria, come si suol dire, una mano di bianco.

Questo non implica proprio il colore nominato, dal momento che per pitturare una parete, sia essa interna che esterna, solitamente viene impiegato quel colore. La figura professionale a cui ci si rivolge per questo tipo di servizio difatti viene chiamato imbianchino. Sono comunque in tanti che optano per il classico fai da te.

Sappiamo tutti molto bene come si effettua tale operazione, è necessario in primis dotarsi del giusto set di pennelli. Parliamo di rulli per pareti e soffitti e pennellesse per le angolazioni. Sono poi necessari teli per coprire il pavimento, scotch carta per i battiscopa e per non sporcare di vernice tutti gli oggetti che non sono rimuovibili.

Imbiancare casa, le cosa da sapere

In ultimo andrà scelto il colore, dopodiché si dovrà passare all’azione. Ottimo è anche scegliere un giorno in cui si ha la sicurezza che la casa sia il più possibile vuota. Un vecchio detto in effetti recita che quando si pittura, meno gente c’è, meglio si sta. In molti riescono ad arrangiarsi, ma sarebbe sempre bene richiedere la manodopera di un professionista.

In questo caso noi dovremo solo limitarci a rimuovere dalla stanza oggetti e mobili, che è possibile esportare, e poi lasciar fare all’esperto. Un imbianchino inoltre risponderà all’Agenzia Delle Entrate per questa sua attività, il che non rappresenterà per noi alcun pericolo a livello legislativo, anche se potremmo comunque incorrere in una pesante sanzione. Di che cosa si tratta?

Decoro architettonico, mai e poi mai infrangerlo

Quanto detto finora, ciò di affidarsi ad un professionista è sì vero, ma solo per una questione di comodità. Il rischio di incappare nella sanzione poco fa citata non riguarda l’imbiancamento delle pareti interne di casa nostra, che pertanto non saranno esposte alla vista, ma nel caso in cui un inquilino di un condominio, di propria iniziativa, decidesse di apportare delle modifiche non autorizzate al proprio appartamento all’esterno.

In questo caso il trasgressore sarà tenuto a rispondere di violazione di decoro architettonico. A potersi appellare a questo cavillo burocratico non sono solamente il padrone di casa o l‘amministratore, bensì anche un altro inquilino abitante del palazzo, dal momento che anche solo il colore diverso alle finestre, ripetiamo, non autorizzato e non approvato, deturperebbe l’estetica dell’intero edificio.