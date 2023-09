“Ecco due corpi di alieni”, esperto Ufo porta ET in Parlamento

(Adnkronos) – "Questi due scheletri non sono umani". L'esperto di Ufo porta in Parlamento in Messico due scheletri di presunti 'ET' vissuti 1000 anni fa. O forse di più. Jaime Maussan, giornalista investigativo e conduttore tv, sotto giuramento ha svelato i due corpi che sarebbero stati rinvenuti in una miniera a Cusco, in Perù, nel 2017. Maussan ha presentato i reperti definendoli "esseri non umani" e ha fatto riferimento alle analisi e ai test condotti dagli esperti dell'UNAM, una delle principali università messicane. I corpi, secondo gli esami, presenterebbero un patrimonio genetico diverso per il 30% rispetto a quello umano. Inoltre, dettaglio non trascurabile, mani e piedi avrebbero solo 3 dita. Il collo appare molto lungo e sarebbe addirittura retrattile. Le ossa sarebbero molto leggere e resistenti. Si noterebbe, poi, l'assenza di denti. Le immagini ricordano vagamente il celebre ET, l'alieno creato da Carlo Rambaldi e protagonista di un film di successo planetario nel 1982. "Le condizioni nelle miniere hanno favorito la conservazione di questi corpi -le parole dell'esperto-. Non sono mummie, i tessuti sono deteriorati. Non si sono formati batteri, i corpi sono integri". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

