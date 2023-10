Eccellenze pescaresi, tra premiati anche Sciarra dell’Adnkronos

(Adnkronos) – Eccellenze pescaresi: tra i premiati dell'edizione 2023 anche una giornalista parlamentare dell'Adnkronos, Ileana Sciarra, già insignita lo scorso anno del premio Biagio Agnes come miglior cronista. Martedì 10 ottobre, nella sala consiliare del Comune di Pescara, si terrà la cerimonia di consegna dei Ciattè e Delfino d'oro, onorificenze istituite nel 2003 per celebrare i pescaresi illustri, coloro che hanno scelto la città abruzzese come centro della loro vita e quanti nel mondo le hanno dato lustro con la loro attività professionale. Il premio, come tradizione, viene consegnato nel giorno del Santo patrono, Cetteo (Ciatté nell'accezione popolare). A Sciarra il riconoscimento della sua città natale va per aver "declinato tutte le forme del giornalismo con professionalità, puntualità e competenza", divenendo "un’esponente di spicco nella ricerca e nella diffusione delle notizie nel solo interesse del diritto all’informazione di qualità". Quanto agli altri premiati dell’edizione 2023, il Ciatté d'oro alla memoria va a Carlo Lizza, Mario Bernardi, Tommaso Cascella, Gianfranco D’Ascanio, Roberto Falone, Giuseppina Scogna. Ciattè e Delfini: Mimmo Sarchiapone, Daniele Ortolano, Francesco Di Fulvio, Giuseppe Fioritoni, Giandomenico Pałka, Fernando Bellafante, Renato Paesano, Maria Pia Di Sabatino, Mauro Giansante, Gianni Papponetti, Gianni Vecchiati. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

