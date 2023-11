È un luogo incantato dove sembra di essere a Londra: si trova a Roma e in pochissimi la conoscono

Roma, nella Città Eterna si trova un luogo incantato e pare di essere a Londra.

La Città Eterna colpisce ancora e lo fa puntando dritto ai nostri cuori pulsanti. Ora che l’autunno è giunto ormai da molte settimane, come sia il calendario che l’agenda ci insegnano, si guarda già in maniera romantica e spensierata al Natale. Non per nulla molte città e centri commerciali stanno iniziando ad addobbare e luci e lucine stanno incominciando a invadere ogni luogo.

I negozi, così come supermercati e vari store, ci fanno intendere che sia buona cosa pensare già ai menù delle feste, così come a regali per noi e per gli altri. Del resto manca davvero poco a dicembre, mese festivo per antonomasia e amato dai più, non solo dunque dai piccoli. Anche la programmazione TV cambia e fin da ora sono trasmessi film natalizi che scaldano i cuori.

Non mancano poi le classiche strenne, proposte da tantissime case editrici, che stanno promuovendo a spron battuto. Si ha voglia di sognare, di amare e di condividere emozioni. Dunque il desiderio di vivere una fiaba anche se si è adulti e per pochi istanti è molto vivo e poterlo fare senza dover compiere lunghissimi viaggi in treno, in aereo o in macchina è una gran cosa.

Siamo a Roma ma sembra di stare in Inghilterra

Anzi, possiamo dire che può vedersi come un toccasana vista la grande crisi che serpeggia nel nostro Paese e i rincari che hanno occupato tutti quanti i settori. Pensate che a Roma esiste un angolo che richiama moltissimo l’Inghilterra. Diciamo pure che visitandolo pare di trovarsi nella mitica città di Londra.

Vale di certo farci un salto o organizzare una piccola gita coi propri cari o amici. Tuttavia sapete dove si trovi esattamente? Vi riveliamo in primis che qui, come ha spifferato un residente a Fanpage.it, ci girano addirittura almeno una decina di film all’anno, oltre che numerosissimi spot pubblicitari di vario genere. Fuori il nome!

Un quartiere in pieno stile british

Questo suggestivo e romantico spazio si trova nel quartiere Flaminio. Tuttavia è in particolare nella via Bernardo Celentano che possiamo avere la netta sensazione di trovarsi non più in Italia ea Roma, bensì a Londra. Questa strada che collega via Flaminia 287 a via Vignola 50 è stata costruita nel 1909, in uno stile British al 100%.

Tale scelta è stata fortemente voluta dall’allora sindaco della città eterna anglo- italiano Ernesto Nathan, che con molta probabilità sentiva fortissimo la mancanza della sua Inghilterra. Parliamo comunque di una zona d’èlite, dove sia acquistare che prendere in affitto una casa è un’impresa che riesce solo a persone molto abbienti.