E.Romagna, Battistini (Camera commercio Romagna): “Bene Fattore R,innovazione centrale”

(Adnkronos) – "L'innovazione è l'elemento che fa differenza. Il Pil è importante ma lo è ancora più la produttività. Se vogliamo essere ancora più competitivi dobbiamo migliorare la produttività e questo lo si fa con l'innovazione. Dobbiamo fare crescere tutte le imprese, anche le più piccole, anche quelle che soffrono di più come il settore agricolo, il commercio, tante parti dell'industria e dei servizi. L'obiettivo è diventare leader ed essere Romagna europea. Ma bisogna portare tutto il sistema nella stessa direzione: innovazione, innovazione, innovazione". Lo ha detto Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di Fattore R, il Romagna Economic Forum giunto alla settima edizione e in programma venerdì 20 ottobre a Cesena Fiera. L’evento è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e Bper Banca, con il supporto e la collaborazione delle principali associazioni di categoria. Battistini ha spiegato la partecipazione insieme all'altra camera di commercio sostenendo che "è importante che si lavori insieme per fare capire che questo sistema economico sta marciando insieme in questo momento di grande difficoltà. Avere un punto di riferimento che dia elementi certi e visione aiuta molto. Altro elemento centrale è la collaborazione con le associazioni di categoria", ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

