E’ morto il piccolo Mirko, per lui festa con supereroi al Regina Margherita di Torino

(Adnkronos) – “Mirko ha cessato di soffrire e ora è finalmente libero di tornare a giocare sereno e senza sofferenza”. Così il papà del bimbo di 7, malato terminale e per il quale nelle scorse settimane i suoi supereroi preferiti si erano calati dal tetto dell’ospedale torinese dove era ricoverato, annuncia la morte del piccolo avvenuta ieri sera. "Ha lottato oltre un anno, andando oltre a molte prospettive e non perdendo mai il sorriso”, aggiunge il papà ricordando “questo anno difficile ma che ha insegnato a molte persone cosa vuol dire lottare e sorridere, apprezzare le piccole cose e tutto ciò lo ha fatto un supereroe di soli 7 anni, Super M”. Alla richiesta del piccolo di avere intorno a sé i supereroi dei fumetti lo scorso 2 giugno avevano risposto in tanti, volontari di una onlus e singoli cittadini, che si erano dati appuntamento sotto le finestre dell’ospedale Regina Margherita vestiti da supereroi per fargli una sorpresa. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata