Droni nell’area di Mosca, Russia: “Sventato attacco terroristico Ucraina”

(Adnkronos) –

Tre droni sono caduti nella regione di Mosca in quello che il ministero della Difesa russo ha definito un "attacco terroristico" ucraino. "Oggi è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con tre velivoli senza pilota contro obiettivi nella regione di Mosca", ha riferito il ministero della Difesa in una nota, precisando che l'attacco è "fallito" in quanto tutti i velivoli sono caduti grazie all'utilizzo di dispositivi di guerra elettronica e non ci sono state vittime né danni. I droni sono caduti a Naro-Fominsk, mentre si dirigevano verso magazzini militari, ha reso noto il governatore della regione, Andrey Vorobyov, sul suo canale Telegram, precisando che sono stati trovati i relitti dei due droni e che i servizi si stanno occupando dell'accaduto.

"Combattimenti intensi" continuano intanto nel sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto. Secondo Londra, la Russia ha recentemente compiuto "uno sforzo significativo per costruire linee difensive nelle retrovie, in particolare negli approcci alla Crimea occupata", evidenziando la "valutazione di Mosca secondo cui le forze ucraine sono in grado di attaccare direttamente la Crimea". "La Russia continua a vedere il mantenimento del controllo della penisola come una priorità politica assoluta", ha aggiunto il ministero della Difesa britannico. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata