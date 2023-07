Donnarumma e compagna rapinati, team Raiola: “Sotto choc ma stanno bene”

(Adnkronos) – "Gigio Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante hanno avuto un incidente nelle prime ore di questa mattina. Sono scioccati da quello che è successo, stanno bene nonostante le terribili circostanze. Entrambi stanno assistendo la polizia nelle loro indagini". Così su Instagram il Team Raiola, che assiste il portiere del Psg e della Nazionale Gigio Donnarumma che la scorsa notte è stato derubato nella propria abitazione. "Gigio, la sua compagna e il Team Raiola non rilasceranno ulteriori commenti fino a quando la polizia non avrà completato le indagini. Vi chiediamo di rispettare la privacy di Gigi e della sua compagna in questo momento". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata