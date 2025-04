Divieto navigatore, adesso è vietato mettere il cellulare in auto: 660€ di multa al primo posto di blocco | Devi usare il tutto città

Attenzione a ciò che fai che potrebbe valerti una multa salatissima. La legge non ammette ignoranza, attento.

Una volta c’erano le cartine stradali. Quelle giganti, tutte piegate male, che si aprivano tipo lenzuola e si richiudevano in modo diverso ogni volta, come un origami fatto da un ubriaco. Ci si metteva in due: uno guidava, l’altro dava indicazioni, sempre con un dito sulla mappa e l’altro che puntava fuori dal finestrino, sperando in un cartello.

E se sbagliavi uscita? Nessun problema: pausa caffè e consulto alla vecchia maniera. Poi è arrivato il navigatore. Prima quello fisso, poi lo smartphone. Ora basta una voce su Google Maps o Waze e via, ti guida ovunque, persino con il traffico in tempo reale. I vantaggi? Tantissimi.

Ti salva la vita quando sei in una città che non conosci, ti aggiorna se c’è un incidente, ti fa arrivare a destinazione sempre. Ma c’è un però. Il fascino dell’andare a zonzo, del perdersi e scoprire un posto nuovo per caso, è andato un po’ perso e soprattutto, tolto internet, non sappiamo più dove andare, non impariamo le nuove strade.

Giri fuori porta

E adesso che arriva Pasquetta, si ricomincia con la tradizione più italiana che c’è: la gita fuori porta. Un po’ città d’arte, un po’ scampagnata, molto a base di grigliate, panini e plaid sull’erba. Mete preferite? Colli, laghi, borghi, o qualsiasi luogo dove si possa parcheggiare il caos della città.

Il mito o forse la maledizione vuole che a Pasquetta piova sempre, e in effetti le statistiche non aiutano. Ma poco importa: anche con l’ombrello, l’importante è partire. Perdersi? Mai. Tanto c’è il navigatore. Ma ne siamo sicuri? Le nuove normative potrebbero sorprendere.

La multa di 660 euro

Virgilio.it ha diffuso le informazioni utili. Il navigatore è bello, utile, intelligente, ma anche pericoloso se usato male. E oggi rischia di diventare una fonte inaspettata di multe. Lo sapevi che usare certi supporti per il cellulare in auto è vietato? Se il tuo smartphone è appiccicato al parabrezza o in una posizione che ostacola la visuale, stai infrangendo la legge. La multa? 660 euro. E in caso di recidiva, scatta anche la sospensione della patente.

Secondo l’articolo 173, comma 2 del Codice della Strada, non si possono usare dispositivi mobili in modo da togliere anche solo temporaneamente le mani dal volante. Quindi sì ai supporti, ma solo quelli sicuri, che non distraggano e non blocchino la visuale. In pratica, lo smartphone in macchina va trattato come un passeggero silenzioso e disciplinato: utile, sì, ma che non interferisca mai con la guida.