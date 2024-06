Dieta, 4 regole d’oro per perdere peso in poco tempo: gli esperti non hanno dubbi | Non sentirai mai la fame

Dieta, segui queste semplici 4 regole e dimagrirai senza percepire la fame. Da provare subito.

No, quei gonfiori, presenti soprattutto nella zona addominale e quei kg di troppo, accumulati nel corso del periodo invernale, proprio non ci vanno giù. Le abbiamo provate tutte, o quasi, ma i risultati non sono stati un granché. Siamo dunque profondamente sconfortati e amareggiati. Insomma, ci troviamo a un passo dal prendere la decisione di gettare la spugna.

Il che è sbagliato, oltre un vero peccato. Difatti ciò ci potrà portare a guardarci allo specchio e non piacerci, dunque a uscire anche di malavoglia di casa e a non amare giocare con i vari abbinamenti quando apriamo l’armadio. E poi indubbiamente tenderemo ad andare letteralmente in tilt alla sola idea di indossare il costume da bagno.

E tra l’altro così potremo dire anche tristemente addio al superamento della famosa prova strettamente legata ad esso. Fatto sta che vincerla, così come ritornare al top, non è poi così difficile. Per prima cosa però mettiamoci in testa che metterci a dieta non significa fare la fame, come molti erroneamente credono. Anche perché ciò è assolutamente deleterio per la nostra salute sotto ogni punto di vista.

Dieta, mangiare bene non significa stare a stecchetto

Diciamo che dovremmo semplicemente iniziare a mangiare in maniera sana, bilanciata e controllata. E per poterlo fare è vivamente consigliato chiedere il tempestivo consulto di un valido professionista. Possiamo optare per un nutrizionista che dovrà collaborare strettamente con il nostro medico di base per seguirci nel nostro percorso.

Oppure possiamo puntare direttamente a un dietologo. In ogni caso mai con il fai da te che si rivela ben presto assai deleterio per il nostro organismo. E poi, al di là di prestare ad alcune particolari dritte a livello alimentare, non dimentichiamoci di dormire otto ore a notte, di mantenerci costantemente idratati e di fare del movimento ogni giorno.

Le 4 regole top

La prima delle quattro regole consiste nel cercare in primis di limitare e poi pian piano di eliminare cibi eccessivamente elaborati e raffinati, nonché fritti. No anche a condimenti strong così come a bibite gassate e zuccherine. Stiamo lontani anche dai dolci e concediamoceli sono di tanto in tanto ma meglio se non confezionati. Lo stesso diciamo del pane racchiuso in confezioni di plastica.

Non rinunciamo a lui, semplicemente diciamo di sì a quello integrale e non gustiamolo mai insieme alla pasta. La seconda dritta consiste nel masticare con calma e lentamente, tagliando il cibo a pezzetti piccoli. Sorseggiamo dell’acqua tra un boccone e l’altro. La terza e la quarta corrispondono nel non saltare mai i pasti e a non cenare tardi la sera. Inoltre per questo momento puntiamo a qualcosa di leggero ma nel contempo di saziante, come verdure, ma non patate, e riso.