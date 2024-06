Trucchi viso pieni di amianto, scatta la denuncia: l’ingrediente principale causa tumori pericolosissimi

I cosmetici: un elemento imprescindibile nel mondo dell’apparire. Tutto quello che c’è da sapere sul make up.

Nel mondo odierno l’uso di cosmetici è diventato quasi indispensabile per molte persone. Il trucco non è solo un mezzo per esaltare la bellezza naturale, ma rappresenta anche un elemento fondamentale nel contesto sociale e culturale dell’apparire.

Dalle passerelle di moda alle strade delle città, il make-up è considerato uno strumento potente per esprimere la propria identità e migliorare l’autostima.

Tuttavia è importante ricordare che i cosmetici sono prodotti chimici e che la scelta dei prodotti giusti è cruciale per la salute della nostra pelle e del nostro organismo. Negli ultimi anni, sempre più persone stanno diventando consapevoli dell’importanza di utilizzare prodotti sicuri e sostenibili, optando per cosmetici vegani e con ingredienti naturali.

Questi prodotti non solo evitano l’uso di sostanze chimiche potenzialmente dannose, ma sono anche rispettosi dell’ambiente e degli animali. Molte erboristerie si stanno difatti attrezzando con prodotti vegani che non contengono elementi chimici dannosi.

L’inchiesta sull’amianto nei cosmetici

Un aspetto critico che è emerso recentemente riguarda la sicurezza dei cosmetici contenenti talco. The Guardian ha riportato le storie di decine di donne inglesi che stanno portando in tribunale diversi brand di make-up, sostenendo di aver contratto il mesotelioma, un tipo di tumore, a causa dell‘amianto presente nel talco dei trucchi. Questo allarme segue l’accordo di Johnson & Johnson, che ha pagato 700 milioni di dollari per risolvere le accuse legate alla presenza di amianto nei suoi prodotti a base di talco. Il talco è un ingrediente comune in molti cosmetici, utilizzato per le sue proprietà assorbenti e per prevenire l’agglomerazione del prodotto. Tuttavia può contenere tracce di asbesto, un minerale simile all’amianto che è vietato per legge a causa dei suoi effetti nocivi sulla salute. L’amianto è noto per causare il mesotelioma, un tumore aggressivo spesso letale.

The Guardian ha raccontato casi come quello di Hannah Fletcher, che ha sviluppato un mesotelioma peritoneale, un tumore della membrana addominale, a causa dell’esposizione all’amianto presente nei cosmetici. Fletcher e altre donne hanno avviato azioni legali contro aziende come Clinique, Estée Lauder e Avon, sostenendo che le tracce di amianto nel talco dei loro prodotti hanno causato la malattia. Queste storie mettono in luce un problema di sicurezza importante che non può essere ignorato. Le aziende cosmetiche affermano di utilizzare talco testato e certificato come privo di amianto, ma i metodi di test utilizzati possono essere poco sensibili. La microscopia elettronica a trasmissione, il metodo più sensibile, è raramente utilizzata dall’industria, che preferisce la diffrazione dei raggi X, meno efficace nel rilevare tracce di amianto inferiori allo 0,5%. Questo porta alla dichiarazione privo di amianto rilevabile, che non è sinonimo di senza amianto.

Alternative sicure al talco

Fortunatamente esistono alternative sicure al talco. L’amido di mais è un ingrediente che svolge la stessa funzione senza comportare rischi per la salute. Alcuni marchi di clean beauty stanno adottando ingredienti naturali e certificati, garantendo l’assenza di amianto nei loro prodotti.

Marchi come Dr. Hauschka, Living Nature e Victoria Beckham Beauty utilizzano talco testato rigorosamente, mentre altri come Bare Minerals, Glossier e Ilia hanno eliminato completamente il talco dai loro cosmetici.