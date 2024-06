Dici addio al caldo senza sborsare 1 soldo | Con questo oggetto l’estate sarà freschissima: ne stanno approfittando tutti

Il caldo torrido sta per avanzare: non bisogna farsi trovare impreparati. Con questo metodo sarà semplice sopravvivere all’afa.

L’estate di quest’anno è arrivata piuttosto in ritardo, ma non è più lontana. Ormai è quindi necessario cercare di sopperire al caldo come meglio si può, tentando tuttavia di non avere un impatto ambientale significativo sul pianeta.

Infatti, uno dei problemi attuali è proprio questo: per poter superare la stagione estiva, sempre più individui ricorrono all’installazione di condizionatori. Questi elettrodomestici sono effettivamente molto comodi per chi può permetterseli economicamente, ma non tutti sanno che sono nocivi.

Infatti, il condizionatore aiuta chi lo possiede, ma svantaggia chi non ce l’ha. Il suo funzionamento è la chiave di volta per comprendere i suoi effetti negativi: quando è in fase attiva, l’elettrodomestico tira aria calda all’esterno. Molti condizionatori accesi contemporaneamente, dunque, riscaldano di più l’ambiente.

Ecco che l’uso massiccio di questi oggetti inasprisce il riscaldamento globale. Ovviamente, questo è solo una delle derive disfunzionali del caldo, che costa milioni e milioni di euro ai consumatori. Dunque, qual è la soluzione migliore per sopravvivere all’estate?

Rimedi al caldo

Oltre al condizionatore, proibitivo per molte famiglie, esistono metodi alternativi. Alcuni, anticamente, hanno optato per congelare cubetti di ghiaccio e passarseli addosso, in modo tale da donare un certo refrigerio alle proprie membra accaldate.

Tuttavia, esiste il più tradizionale metodo in assoluto: il ventilatore. Economico, pratico, maneggevole e trasportabile di stanza in stanza. Il ventilatore è un ottimo metodo per cercare di non morire asfissiati di caldo, eppure anche questi oggetti hanno dei malus: potrebbero rompersi.

La soluzione gratis per un’estate fresca

Sembra impossibile, ma è così: è possibile ottenere un’estate fresca senza sborsare nemmeno un euro. Come fare? La risposta è semplice: dedicarsi al faidate. Infatti, seguendo questi consigli sarà possibile creare un ventilatore fatto in casa. L’occorrente è alla portata di tutti, ormai. Basteranno un vecchio disco musicale, una candela, un tappo di sughero, un motorino elettrico di 5 volt e delle semplici forbici e della colla.

Come prima cosa, è necessario ritagliare il cd in otto spicchi, così da formare le eliche che fungeranno da smuovi aria; dopodiché bisogna riscaldare il cd con la candela, in modo tale da rendere il tutto plasmabile. In questo modo, si potrà modulare la forma delle piccole eliche come meglio si ritiene opportuno. Infine, inserite metà sughero nel cerchio del cd, unitamente al motorino elettrico e poi incollate insieme.