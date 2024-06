Non comprare più questo detersivo: il tuo pavimento rinascerà solo con questo liquido | Parola di zia Iole

Ciao ciao detersivo, a questo lo potrai dire di certo. Per un pavimento strepitoso punta a questo liquido.

Non c’è alcun dubbio che vivere in una casa ordinata, pulita, profumata e igienizzata sia il sogno di tutti quanti. Non per nulla ciò ci aiuta anche ad allentare lo stress e nel caso svolgiamo lo smart working a lavorare con maggiore serenità. Inoltre ciò, oltre a essere un toccasana per la nostra salute psicologica lo è anche per quella fisica.

Difatti in una situazione non ottimale a livello di pulizia e di igiene si creano molti batteri che non sono di certo il massimo per il nostro organismo. Fatto sta che non sempre, per via anche della frenesia della vita odierna di tutti quanti, riusciamo a dedicarci come vorremmo alle faccende domestiche. E quando lo possiamo fare diventano decisamente onerose.

Il trucco sta nel organizzarsi per tempo, facendone poche per giorno. E quotidianamente sarebbe opportuno dare una bella lavata ai pavimenti, quelli della cucina in primis. E in estate ciò è consigliato più che mai. In primis perché ciò ci permette di mantenere la nostra dimora più fresca e in secundis perché così salutiamo lo sporco e gli eventuali residui di cibo nonché le briciole.

Stop a questo detersivo, punta solo su questo liquido per il tuo pavimento

Difatti evitare che tutto ciò si accumuli ci consentirebbe anche di tenere alla larga da noi molti insetti che altrimenti verrebbero a banchettare in loco, formiche in primis. Tornando alla pulizia dei nostri pavimenti, di certo quando ci accingiamo a metterla in atto siamo avvezzi a utilizzare un prodotto specifico che acquistiamo al supermercato.

E come ben sappiamo i detersivi su scala industriale non sono il top per la salute dell’Ambiente che dovrebbe starci più a cuore. Per risolvere l’assai delicata questione potremmo prepararne uno assai economico e che ci donerà risultati a dir poco sorprendenti oltre che un profumo assolutamente delizioso.

La miscela agrumata e acetata che ti conquisterà

In sostanza possiamo darne vita a uno con le bucce di agrumi, limone e arance in primis. Volendo possiamo aggiungerci pure quelle di un bel pompelmo e di qualche mandarino. Dopo averle raccolte, prendiamo 50 ml di aceto bianco e altrettanti di alcol denaturato, nonché 400 ml di acqua rigorosamente tiepida.

Si inizia per quanto concerne la preparazione a versare tante scorze miste in un recipiente ben capace, quindi si aggiungono sia l’aceto che l’alcol. Mescolare con cura, schiacciando le bucce. Infine, versiamo anche l’acqua. Chiudere con un coperto e mescolare. Lasciare riposare per un giorno intero. Et voilà, il nostro detersivo made in home sarà bello che pronto!