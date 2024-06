Vitamina della vista, se mangi questi alimenti vedi sempre meglio: non avrai più bisogno degli occhiali

Vitamina della vista, grazie a lei stop alle lenti e agli occhiali. Vedrai anche così alla grande.

Indubbiamente quando ci ritroviamo nella situazione di rinnovare la patente di guida e nel effettuare varie visite, tra cui quella oculistica, ci dicono che abbiamo urgentemente bisogno di occhiali da vista per stare alla guida, un bel groppo ci viene alla gola. Per alcuni è stato un vero e proprio choc.

Magari anche quando leggevano libri e riviste notavamo di faticare un po’ di più e così già avevano acquistato quelli da lettura. Oppure si è pensato, sotto consiglio di un esperto, di optare per quelli riposanti da indossare la sera quando si guarda la TV. Tuttavia il pensiero di indossarne un paio ben diverso per quando guidano, fa loro storcere il naso.

Anche perché alla fine ciò significa che in realtà dovrebbero portarli pure in altri momenti. E ciò fa anche paura perché si teme che non ci donino affatto e che ci invecchino. Fatto sta che possiamo pure puntare sulle lenti sebbene non tutti possano fare codesta scelta. Fatto sta che la situazione sotto sotto non cambia.

Vitamina della vista, fondamentale per salutare gli occhiali

Insomma, è inutile girarci intorno, la vista si è abbassata. Certo, con il trascorrere inevitabile dell’età, capita un po’ a tutti. Pertanto non bisognerebbe preoccuparsi più di tanto. In ogni caso con il grandissimo uso che facciamo oggigiorno sia per motivi professionali che di svago di dispositivi mobili e soprattutto di pc è normale che ciò si sviluppi sempre più pure in giovane età.

Se vogliamo scongiurare tutto ciò, dobbiamo iniziare a inserire maggiormente all’interno della nostra dieta, intensa però come alimentazione, più alimenti che contengono una particolare vitamina. Essa infatti è un autentico alleato, non solo per la nostra vista ma anche per la salute dei denti e delle ossa.

Quale è e dove la trovi

Parliamo della A che forse è ancora sconosciuta ai più. La troviamo nel latte intero, nei formaggi, nel burro, nel tuorlo d’uovo così come in tutte le verdure dalla foglia verde e in una in particolare, di altra colorazione, che d’estate va fortissimo. Parliamo della carota che è anche il segreto per un’abbronzatura dorata e duratura.

Passando alla frutta, possiamo dire che quelle di colore arancione ne sono ricchissime. Tuttavia possiamo anche puntare, in caso di carenze, all’utilizzo di integratori a base di questa vitamina che sarebbe meglio assumere prima del pasto principale. In ogni caso prima di farlo dobbiamo sempre consultare il nostro medico curante.