Denver Nuggets campioni Nba, Miami k.o. 4-1 in finale

(Adnkronos) – I Denver Nuggets sono campioni Nba 2022-2023 e conquistano il primo titolo della propria storia dopo 47 anni di attesa. In gara 5 delle Finals, battono sul proprio campo i Miami Heat per 94-89 chiudendo la serie sul 4-1. Sotto 44-51 all'intervallo, la squadra di coach Mike Malone ha cambiato marcia nella ripresa. Nikola Jokic, MVP delle finali, ha chiuso con 28 punti (19 nella ripresa) e 16 rimbalzi, Michael Porter ha messo a referto 16 punti e 13 rimbalzi, mentre Jamal Murray ha contribuito con 14 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist. A Miami non sono bastati i 21 punti di Jimmy Butler e i 20, con 12 rimbalzi, di Bam Adebayo. Denver, che ha tirato malissimo da 3 (5/28), ha azzeccato tutto nel momento chiave della partita, confezionando una serie di big play nella fase cruciale: i Nuggets non hanno sbagliato nulla negli ultimi 2'24'', Denver campione per la prima volta. Il trionfo arriva grazie al mix di talento e lavoro: Malone ha saputo esaltare le sue stelle in un sistema equilibrato, in cui anche i giocatori di secondo piano hanno recitato un ruolo di assoluto rilievo. "Non siamo soddisfatti con un solo titolo, ne vogliamo altri", ha detto Malone nella cerimonia di premiazione. "Jokic è il nostro MVP, siamo orgogliosi che indossi la maglia dei Nuggets: è il miglior giocatore dell'Nba", ha detto il coach coccolando la stella serba, un fenomeno che da 3 anni detta le sue regole nella lega più competitiva del pianeta, con un'interpretazione eccelsa del gioco che gli consente di sfornare triple doppie con regolarità quasi sistematica. "Non vinciamo per noi, vinciamo per i nostri compagni. Questo è un grande gruppo. Ognuno crede nell'altro, c'è un rapporto speciale tra noi", le parole di Jokic che riassumono l'approccio dello straordinario centro e di tutta la franchigia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata