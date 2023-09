D’Amico (Confitarma), ‘su inglese siamo indietro, è lingua ufficiale sulle navi’

(Adnkronos) – ''L'inglese è punto debole del nostro Paese. Siamo assolutamente indietro, mentre dovrebbe far parte della vita dei giovani. L'inglese è la lingua ufficiale a bordo delle navi''. Lo sottolinea il vicepresidente di Confitarma, Cesare d'Amico in occasione di Maredì, il programma sull'economia del mare, dedicato ai giovani e la formazione. ''Sono dieci anni che c'è la connessione internet sulle nostre navi e il servizio digitale è completo in quasi tutto il mondo'' aggiunge.

