“Da oggi siamo il borgo delle biciclette”: si arriva in 20 minuti da Roma ed è una perla da vivere su due ruote | Ci vivono soltanto 6000 persone

Lo definiscono il borgo delle biciclette e dista 20 minuti di orologio dalla Capitale. Una vera perla da amare.

In un mondo che va sempre troppo di fretta e che sta diventando maggiormente tecnologico, sentire di tante persone che amano andare in biciletta non solo per una questione sportiva è una vera boccata d’aria fresca. Difatti in tale maniera non solo si risparmia un sacco in termine di carburante ma si strizza pure maggiormente l’occhio alla salute dell’Ambiente.

E parliamo di qualcosa che dovrebbe starci maggiormente a cuore dal momento che si tratta del posto dove noi viviamo. E se sta male ed è malato poi tutto ciò si riflette pure su di noi. Tra l’altro in codesta maniera potremmo fare pure tanto sano movimento che è un toccasana pure per il corretto funzionamento del metabolismo.

Inoltre potremo pure godere della visione di bei paesaggi naturalistici e quindi muoverci in perfetta armonia con la natura. E poi risolveremo pure, se ci pensiamo bene, pure l’odioso problema dei parcheggi che il più delle volte costano pure un botto. Pensate che ora c’è addirittura un delizioso borgo del Lazio, sito a soli 20 minuti di orologio da Roma, che è legato strettamente ad esse.

“Da oggi siamo il borgo delle biciclette”, dista soli 20 minuti da Roma

Parliamo di un luogo incantevole, una vera perla, che merita di certo più di un’accurata visita. Qui ci vivono pochissime persone ma è comunque molto rinomato. Diciamo che i romani doc lo conoscono molto bene e che pure i vip lo adorano. E non parliamo solo di quelli che risiedono nella Capitale e che adorano recarcisi anche solo per una giornata o un rilassante week end.

E poi c’è anche chi adora trascorrerci le proprie vacanze estive anche perché molti hanno preso casa in loco. Fatto sta che per muoversi nelle varie vie amano farlo in sella alla bicicletta. Tra i nomi noti possiamo citare Aurora Ramazzotti e Chiara Ferragni che approdano qui da Milano dove operano e vivono da tempo.

Fregene, una perla meravigliosa da vivere a pieni polmoni

Il borgo in questione è la divina Fregene. Grazie a una pista ciclabile degna di nota in molti hanno ricominciato a vedere la bici come un fantastico mezzo di trasporto. ” Eravamo la perla del Tirreno, oggi siamo la città delle biciclette“, ha affermato Giovanni Bandiera della Proloco, al Corriere della Sera. Il paese è diventato ultimamente più a misura d’uomo e la richiesta turistica sta aumentando a dismisura.

In ogni caso è anche assai famoso per i classici pranzi a base di pesce che sono un’autentica prelibatezza. Non per nulla lì sono numerosi i ristoranti che ne propongono, assolutamente degni di nota. E così, dopo un lauto pasto, si consumano magari le calorie acquisite pedalando un poco o facendo una bella passeggiata sul bagnasciuga.