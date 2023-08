Cuneo, uccide padre e un amico di famiglia: chi è il 21enne

(Adnkronos) – Si chiama Sacha Chang, l'olandese di 21 anni, ricercato per l'omicidio del padre e di un amico di famiglia a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Il giovane, affetto da problemi psichiatrici, è fuggito a piedi nei boschi della zona e sono ancora in corso le ricerche dei carabinieri di Cuneo che andranno avanti tutta la notte. Il 21enne si trovava in vacanza in Italia con il padre ospite a casa di un amico dell'uomo. Nel pomeriggio avrebbe afferrato un coltello colpendo prima il padre e poi l'amico. I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruire quanto accaduto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

