Covid in Italia, aumentano i ricoveri e i morti. I dati dalle Regioni

Sono 24.878 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 56.263 di ieri e, soprattutto, dei 18.380 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 138.803 (ieri 326.211) per cui il tasso di positività sale dal 17,2 al 17,9%. I morti di oggi sono 93 (ieri 79) per un totale di 162.781 da inizio pandemia. Statua dell’Imperatore Nerva in via dei Fori Imperiali

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoveri ordinari diventano 10.050, ovvero 155 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive restano 416, come ieri, con 26 ingressi del giorno. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 26.738 (ieri 44.849) per un totale di 14.755.958 mentre gli attualmente positivi sono 1.549 in meno (ieri +11.920) per complessivi 1.242.600. Di questi, 1.232.134 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi oggi è l‘Emilia Romagna con 3.403 seguita da Campania (2.939), Lazio (2.772), Lombardia (2.359) e Veneto (2.053). (Agenzia Agi)

Covid nel Lazio

Sono 2.772 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 aprile 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 11 decessi.

“Oggi nel Lazio su 3.685 tamponi molecolari e 13.468 tamponi antigenici per un totale di 17.153 tamponi, si registrano 2.772 nuovi casi positivi (-3.213), sono 11 i decessi (+4), 1.139 i ricoverati (+14), 70 le terapie intensive ( = ) e +3.278 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.633” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Covid nel Veneto

Sono 2.053 i nuovi contagi da covid oggi 25 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 7 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.638.105, mentre gli attualmente positivi sono 74.321. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.400. Negli ospedali veneti sono ricoverate 610 persone in area medica e 16 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 131.

Covid in Campania

Sono 2.939 i contagi da covid in Campania oggi, 25 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 12.617 test. Sono 5 i morti registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania (2 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma registrati ieri). In Campania sono 37 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 730 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Covid in Puglia

Sono 1.933 i contagi da covid in Puglia oggi, 25 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 10.107 tamponi.

I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 688; Provincia di Bat: 117; Provincia di Brindisi: 227; Provincia di Foggia: 224; Provincia di Lecce: 395; Provincia di Taranto: 251; Residenti fuori regione: 29; Provincia in definizione: 2.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 105.381. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 587. In terapia intensiva, invece, 31 malati.

Covid in Toscana

Sono 1.504 i nuovi contagi da covid in Toscana oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. I nuovi casi Covid (666 confermati con tampone molecolare e 838 da test rapido antigenico) portano il totale a 1.080.372 dall’inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.016.544 (94,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 2.625 tamponi molecolari e 5.184 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,3% è risultato positivo. Sono invece 2.228 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 54.032, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 687 (6 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 5 uomini, con un’età media di 77 anni.

Covid in Emilia Romagna

Sono 3.403 i nuovi contagi da covid oggi 25 aprile 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi.

”Dall’inizio dell’epidemia da Covid, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.390.164 casi di positività, 3.403 in più rispetto a ieri, su un totale di 8.927 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.430 molecolari e 3.497 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 38,1%.

Si tratta di un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid.

Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 10.354.432 dosi; sul totale sono 3.787.320 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,2%. Le terze dosi fatte sono 2.867.023”. Lo comunica la Regione Emilia Romagna.

”I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 38 (+2 rispetto a ieri, +5,6%), l’età media è di 66,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.475 (+53 rispetto a ieri, +3,7%), età media 76 anni.

Covid nel Friuli Venezia Giulia

Sono 273 i contagi da covid in Friuli Venezia Giulia oggi, 25 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. Nel dettaglio, su 900 tamponi molecolari sono stati rilevati 72 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,00%. Sono inoltre 1.489 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 201 casi (13,50%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 6 mentre i pazienti ospedalizzati ammontano a 157, ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (16,48%), seguita dalla 40-49 (15,02%) e dalla 30-39 con il 13,92%.

Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 persone: un uomo di 90 anni di Castions di Strada (deceduto in ospedale) e una donna di 77 anni di Trieste (deceduta in ospedale).

Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.984. I totalmente guariti sono 329.220, i clinicamente guariti 235, mentre le persone in isolamento scendono a 23.723. (Adnkronos)

