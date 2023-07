Covid e isolamento positivi, Schillaci: “Lo toglieremo, di fatto inapplicato”

(Adnkronos) – Sulla possibilità che venga tolto l’isolamento per le persone positive al Covid, "adesso penso lo toglieremo, ma di fatto credo sia ampiamente inapplicato". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell’Assemblea di Farmindustria, in corso a Roma. La sollecitazione a rimuovere le norme ancora in vigore contro il covid per le persone positive al virus è arrivata dalla Fto, Federazione turismo organizzato, che ha scritto al ministro della Salute Schillaci e alla ministra del Turismo Santanché. Sull'argomento si sono espressi diversi esperti, da Matteo Bassetti a Pier Luigi Lopalco e Maria Rita Gismondo e Fabrizio Pregliasco. —[email protected] (Web Info)

