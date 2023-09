Coppa Davis, Italia-Canada 0-1: Sonego k.o.

(Adnkronos) – Sconfitta inaspettata oggi per Lorenzo Sonego nella prima sfida di Coppa Davis 2023 a Bologna tra l'Italia e il Canada che si porta sull'1-0. L'azzurro numero 38 Atp è stato battuto da Alexis Galarneau, numero 200 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 (9-7), 6-4 in due ore e 22 minuti. Il canadese ha così ottenuto la sua prima vittoria nella manifestazione. Nel secondo singolare scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo mentre chiuderà la giornata l'incontro di doppio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

