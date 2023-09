Coppa Davis, anche Alcaraz rinuncia: forfait dello spagnolo

(Adnkronos) – Anche Carlos Alcaraz, dopo Jannik Sinner, ha deciso di dare forfait alla Coppa Davis 2023. Il campione spagnolo dopo il ko nella semifinale agli Us Open con Medvedev ha annunciato la rinuncia alla sfida con Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud a Valencia. Al suo posto il capitano iberico, David Ferrer, ha convocato Albert Ramos Vinolas che completa la squadra composta da Davidovich Fokina, Bautista Agust, Granolles e Zapata Miralles. "Mi dava grande soddisfazione la convocazione per giocare la Davis con la Spagna a Valencia, però devo ascoltare il mio corpo al termine di una lunga serie di impegni -spiega lo spagnolo sui suoi social- Ho la necessità di fermarmi e riposare, fisicamente e mentalmente. Il calendario è molto esigente, e manca ancora mezza stagione. Ora mi tocca ricaricare le forze. Un grande in bocca al lupo alla squadra spagnola. Vi sosterrò con forza. Vamos!", ha scritto Alcaraz. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

