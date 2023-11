Convegno Società Italiana di Counseling-SICo, per migliorare la qualità di vita

Sabato 25 e Domenica 26 novembre si svolge a Roma il ventesimo congresso nazionale della Società Italiana di Counseling – SICo, presso l’hotel H10 di via Amedeo Avogadro, per i 30 anni di attività.

“Il counseling è una condizione di vita, il bisogno di esprimersi e di autodeterminarsi – commenta il vicepresidente della SICo Gigliola Crocetti – vi ho creduto e ne ho fatto la mia missione”. In un mondo sempre più complesso e veloce, il counseling incentrato sull’ascolto della persona, la crescita e la consapevolezza individuale, può certamente essere un baluardo importante da aggiungere alla nostra civiltà, a difesa dei valori e per la costruzione di un mondo migliore.

Pino Bolongaro, presidente onorario e direttore scientifico della SICo, sottolinea l’importanza per la cultura del counseling di entrare in relazione e riconoscere l’altro: saper stare con l’altro per dare valore alle difficoltà esistenziali trasformandole in opportunità evolutive.

Oggi il counseling cerca in Europa il confronto utile ad un ulteriore sviluppo: sul tema interverrà Dione Mifsud, world regions coordinator e immediate past presidente della IAC.

Il programma dell’evento è ricco di appuntamenti con couselor provenienti da tutta Italia e con laboratori esperienziali nella seconda giornata. Molti i temi trattati, di interesse ampio, non solo per i counselor.

Non mancheranno video installazioni, esperienze multimediali e tavole rotonde tra esperti di settore per far luce sul counseling del passato e la direzione futura: nuove forme sono alle porte e presto i giovani raccoglieranno il testimone del lavoro intrapreso nel 1993.

“E’ importante fare fronte comune su questo impegno per il futuro, alla ricerca di una visione creativa e umanistica della vita”, spiega il presidente SICo Andrea Gogliani, nonchè referente della parte politica professionale.

Significativi gli incontri sul tappeto, con Flavia Monceri, professore di filosofia politica dell’università del Molise, che parlerà della “fluidità tra corpi e generi oltre gli stereotipi” , e “Le conversazioni sulla felicità” di don Gaetano Piccolo, decano e professore facoltà di filosofia presso la Pontifica Università Gregoriana.

Per ulteriori informazioni è possibile mettersi in contatto con la segreteria di Roma, in via della Grande Muraglia 145, email: segreteria.sico@gmail.com.