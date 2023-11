Cinque motivi per scegliere un’auto usata

Sono sempre di più le persone che preferiscono acquistare un’auto usata. Infatti, nel 2023, il mercato delle auto usate in Italia ha vissuto una crescita significativa, con un aumento pari al 7,7% rispetto all’anno precedente, secondo i dati di una ricerca effettuata dal Centro Studi AutoScout24. I motivi che spingono gli automobilisti a orientarsi su vetture di seconda mano sono molteplici e di vario tipo. Vediamone alcuni.

Possibilità di risparmio

Il motivo principale che spinge gli automobilisti a preferire le auto usate è la possibilità di risparmiare cifre considerevoli. Infatti, le vetture di seconda mano hanno costi d’acquisto più bassi di circa il 20%, anche se in buone condizioni. Infatti, le auto nuove subiscono una svalutazione piuttosto rapida nei primi anni di vita, mentre le auto usate hanno già superato questa fase di svalutazione iniziale.

Tuttavia, è sempre bene controllare che la differenza di prezzo non sia eccessiva, perché potrebbe nascondere dei difetti non segnalati dal venditore. Per ridurre i rischi, pertanto, è bene rivolgersi a concessionarie di auto usate a Roma autorizzate. In questo modo si potrà avere la sicurezza di ottenere mezzi controllati e revisionati.

Disponibilità immediata del veicolo

Molte persone scelgono le auto usate oppure le auto Km 0 da Jazzoni o da altri rivenditori perché hanno necessità immediata di un veicolo. Infatti, il mercato dell’usato è piuttosto ampio, e consente di trovare rapidamente l’auto più confacente alle esigenze di ogni automobilista. Basta poi solo espletare le formalità burocratiche per mettersi al volante.

Non occorre quindi attendere i tempi di produzione, che talvolta possono essere anche piuttosto lunghi. Di recente, ad esempio, si è verificata la “crisi dei microchip” che ha rallentato la produzione dei veicoli in modo significativo.

Svalutazione inferiore

Optare per un’auto usata consente di effettuare un investimento stabile nel tempo, poiché la svalutazione è già stata assorbita dal precedente proprietario. Infatti, come spiegato in precedenza, le auto subiscono una perdita di valore già all’uscita dalla concessionaria.

Le auto usate hanno già subito questo deprezzamento, pertanto la perdita di valore nel tempo è minore. Si tratta di una valutazione importante da fare se si ha ama cambiare auto con una certa frequenza, per minimizzare le perdite che possono generarsi dai continui cambi.

Risparmio sui costi assicurativi

Acquistare un veicolo usato comporta un risparmio notevole anche nei costi assicurativi. Le assicurazioni, infatti, tendono ad essere meno onerose per le auto usate, dato il valore di mercato inferiore, e questo può fare in modo che queste ottengano dei premi assicurativi generalmente più convenienti. Questo si traduce in un risparmio significativo nel lungo termine per i proprietari di auto usate.

Minore impatto sull’ambiente

Comprare un’auto usata è anche una scelta sostenibile. Scegliere un veicolo già sul mercato consente di ottimizzare al meglio le risorse già impiegate per la produzione dell’auto, e diminuire la richiesta di veicoli nuovi da produrre completamente da zero. Si tratta, pertanto, di una scelta che incoraggia il riciclo e riduce l’impronta ecologica complessiva dell’industria automobilistica.