Conto corrente ad alto rischio, uno solo di questi 3 errori ti costa molto caro | Fai attenzione o lo trovi a zero

Conto corrente, non commettere questi fatali errori o anche il tuo potrà essere a serio rischio. Cosa non fare.

In un mondo dove la crisi, sia sociale che economica, è sempre più forte e incessante e ove i rincari non lasciano tregua, toccando nel profondo tutti i settori, le truffe sono sempre più numerose e agguerrite che mai. Le menti criminali si affinano e decidono di colpire soprattutto il vasto mondo del Web, Social in primis.

Tuttavia prese di mira sono anche le varie App di messaggistica istantanea, come WhatsApp, che tutti noi usiamo ogni giorno sia per motivi sentimentali che privati che lavorativi. Ormai sfruttiamo l’etere per qualsiasi cosa. Anche solo se vogliamo cercare una banale informazione, come una via, un indirizzo o un numero di telefono, non manchiamo di fare un salto su Google.

Per lo stesso motivo pensiamo bene di sfruttare qualche app tra le tantissime che abbiamo sul nostro telefonino o dispositivo di rete mobile. Indubbiamente è cambiato il nostro modo di comunicare, come lo è anche quello di svolgere azioni che un tempo bisognava uscire di casa per effettuarle. Basti pensare allo shopping, che per molte persone oggi è per lo più online.

Il rovescio della medaglia degli acquisti online

Non per nulla sono tantissimi gli store che ci propongono la vendita di qualsiasi cosa per lo più a prezzi super convenienti. Inoltre non mancano le offerte esclusive, che talora, per indurci a comperare alla svelta, sono strutturate a tempo. Ovviamente i pagamenti sono da effettuare il più delle volte online e non al momento della consegna.

Dunque per effettuarli utilizzeremo per lo più la nostra carta di credito. Ed è qui che certi malviventi potrebbero entrare tristemente in azione. Difatti se il sito non è sicuro, o il nostro computer o telefonino non sono coperti da un valido antivirus, potremmo concretamente rischiare di farci rubare i dati sensibili e, di conseguenza, i nostri soldi dal conto corrente a cui la carta è legata.

Attenzione massima a questi 3 fatali errori

Pertanto un valido consiglio in tale direzione è quello utilizzare per acquisti online carte prepagate su cui caricare credito, senza mai eccedere, per compiere i nostri vari acquisti. Facciamo anche attenzione quando ci rechiamo agli sportelli bancomat. Se notiamo che la carta fatica ad entrare o ci sono attaccati strani adesivi allo sportello, non insistiamo e avvertiamo subito chi di dovere.

Difatti potrebbe essere stata installata una telecamera che ci sta spiando. Attenzione pure a rispondere a SMS o email strani/e ove ci viene chiesto di effettuare pagamenti oppure di cliccare su alcuni link che ci rimandano ad alcuni siti o realtà che non conosciamo e non sembrano sicuri/e. Se lo faremo sarà immediatamente scaricato sul nostro dispositivo un malware in grado di rubarci i nostri dati e tutti i soldi.