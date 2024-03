Bonus condizionatore, risparmio enorme in vista dell’estate: con queste nuove regole è praticamente gratis

Bonus condizionatore, se vuoi stare al fresco in estate gioca d’anticipo. Ecco a chi spetta e come funziona.

Nonostante siamo tuttora in inverno e faccia ancora freschino, ben presto ci accingeremo a spegnere i vari impianti di riscaldamento e ciò ci permetterà di risparmiare in bolletta, sia in termini di gas, luce, energia e acqua. Per risparmiare di più gli esperti ci consigliano di installare anche le pompe di calore, che rappresentano il futuro dal punto di vista termico.

Per poterlo fare è bene approfittare dei vari Bonus e Super Bonus che ci propone il Governo. Tuttavia, ora che siamo quasi in primavera, come i calendari ci indicano, i riscaldamenti saranno, come già accennato, spenti. In ogni caso noi, specie in bagno, quando ci accingeremo a fare la doccia, soprattutto nelle giornate più umide, non disdegneremo l’accensione di alcune stufette.

E quando il caldo si farà sentire in maniera più forte e prepotente non ci basterà più tenere le finestre aperte per ottenere un bel refrigerio, ma opteremo per l’accensione del condizionatore. Il problema è che non è di certo una passeggiata, dal punto di vista economico, poterlo fare e soprattutto farlo installare. Tuttavia per chi vuole farlo c’è una lieta novella che scalderà e non poco il cuore. Pariamo di un Bonus a riguardo.

In che cosa consiste il nuovo Bonus?

Alcuni sorrideranno e penseranno che sia troppo presto per pensarci, visto che siamo ancora in inverno e per arrivare all’estate dobbiamo prima goderci a pieni polmoni la primavera, che è vista come la stagione della rinascita. In realtà sarebbe vivamente consigliato, come si suol dire, giocare d’anticipo, onde evitare di perdere la ghiotta possibilità di beneficiare di tale Bonus.

Saranno infatti di certo tantissimi gli italiani che vorranno beneficiarne. Ovviamente ci sono alcune condizioni da rispettare per poterlo richiedere e ottenere, che è la cosa che si sta maggiormente a cuore. Cominciano con il dire che bisogna essere nudi proprietari, usufruttuari, locatari e comodatari dell’immobile in cui verranno installati i famosi condizionatori.

Come ottenere il Bonus Condizionatore e le percentuali di interesse

Inoltre anche familiari conviventi o di fatto possono sfruttare tale Bonus, se però partecipano alla spesa. Lo stesso possiamo dire di imprenditori individuali nonché soci di cooperative divise o indivise. Quest’anno il Bonus condizionatore, e qui risiede la grandissima novità, prevede una detrazione fiscale più ghiotta, che va dal 50 al 65%.

Non c’è alcun limite di ISEE e la detrazione è valida fino al 31 dicembre 2024. Quella dei 50 riguarda i condizionatori a partire dalla Classe A e rientra nei Bonus mobili ed elettrodomestici. Qui deve essere abbinata alla ristrutturazione della casa o all’intervento di manutenzione straordinaria senza ristrutturazione, mentre quella del 65 rientra nell’Ecobonus. Quella del 70 infine fa parte del Super Bonus.