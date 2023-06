Consip, generale Del Sette assolto in Appello

(Adnkronos) – L’ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette è stato assolto in Appello dalle accuse di rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta Consip. I giudici della Terza Sezione penale della Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado che nel gennaio del 2021 lo aveva condannato a dieci mesi, ha assolto il generale con la formula "perché il fatto non sussiste". "Grandissima soddisfazione per una sentenza che restituisce giustizia e verità a vantaggio di chi ha sempre servito lo Stato", commenta all’Adnkronos l’avvocato Carlo Bonzano difensore, insieme al collega Fabio Lattanzi, del generale Del Sette. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

