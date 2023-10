Confindustria, per Mariotti doppia revoca incarichi: Langella nuovo Dg

(Adnkronos) – Ordine di servizio in arrivo per la Dg Confindustria, Francesca Mariotti firmato dal presidente di Viale Astronomia Carlo Bonomi: le sarebbero stati revocati sia l'incarico di Direttore generale che quello di Direttore delle politiche fiscali di viale dell'Astronomia. Mariotti, dunque, apprende l'Adnkronos, resterebbe ancora in Confindustria ma senza incarichi e a disposizione del presidente Bonomi per un nuovo incarico. Sarebbe stato contemporaneamente nominato a partire da oggi un nuovo Direttore generale: Raffaele Langella prenderebbe così il posto di Francesca Mariotti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

