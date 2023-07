Conferenza migranti, Meloni: “Da oggi dialogo tra pari, reciproco rispetto”

(Adnkronos) – "E' un grande onore accogliervi a Roma, per questa conferenza dedicata a sviluppo e emigrazioni, ringrazio il ministro Tajani, la delegazione del governo italiano, c'è anche il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Interno, ma ringrazio voi a uno a uno per aver accettato questo invito del governo italiano". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Conferenza internazionale su Sviluppo e Migrazioni, in corso alla Farnesina. "Io – aggiunge – spero che questa iniziativa possa essere la prima di molte altre iniziative, la presenza qui dei massimi rappresentanti di oltre venti Stati dimostra la consapevolezza che per affrontare le grandi sfide è fondamentale essere capaci di lavorare assieme". "Da oggi – sottolinea Meloni – inizia quello che mi piace chiamare il processo di Roma, che deve rafforzare il dialogo tra noi ma essere aperto. Ci tengo a essere chiara: inauguriamo oggi un dialogo tra pari, basato sul reciproco rispetto" —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata