Condominio, se ti togli le scarpe ti spetta una multa da capogiro: sarai costretto a pagarla | Ora sono irremovibili

Condominio, stai davvero molto attento a toglierti le scarpe qui o becchi una bella multa. La devi pagare, senza se e senza ma.

Lo sappiamo, non è facile vivere insieme ad altre persone. E non parliamo solo del fatto di condividere con loro un appartamento o qualche stanza, che è comunque talvolta molto complicato, soprattutto se non siamo legati ad esse da vincoli familiari. Inoltre ognuno ha le sue abitudini e le sue esigenze che possono pure cambiare con il trascorrere inevitabile del tempo.

Ed è per tale motivo che molte persone a un certo punto decidono di cambiare casa, optando per una che vada meglio per la nuova situazione che stanno vivendo. Resta poi comunque il fatto che fare questa scelta non è sempre facile farla soprattutto se c’è di mezzo un mutuo da finire di pagare o una casa di proprietà da vendere o affittare.

Può poi anche capitare che decidiamo di rimanere in affitto noi stessi, soprattutto se siamo particolarmente giovani e non abbiamo ancora le idee ben chiare sul nostro futuro e su che cosa vogliamo fare da grandi. Detto ciò, se abitiamo all’interno di un condominio sappiamo che non possiamo fare tutto quel che vogliamo quando siamo a casa. In che senso?

Condominio, occhio a dove ti togli le scarpe

Chiaramente non dobbiamo infischiarcene della quiete altrui, dunque fare baccano a tutte le ore del giorno e, quel che peggio, della notte. Rispettiamo gli orari dedicati al riposo e al silenzio e non esageriamo mai e poi mai con il volume del nostro impianto stereo e del televisore. Possiamo anche optare, se siamo nottambuli, all’utilizzo di cuffie per ascoltare la nostra musica del cuore e seguire le nostre serie TV preferite.

Facciamo anche molta attenzione ad azionare aspirapolvere, scope elettriche, lavatrici e lavastoviglie di notte dal momento che sono elettrodomestici che quando li utilizziamo creano molto rumore. E poi occhio a toglierci le scarpe, magari dopo che torniamo a casa da lavoro o dalla palestra, in un particolare spazio.

L’importanza del rispetto degli spazi comuni

In poche parole quando si vive all’interno di un condominio o di una palazzina con altre persone dobbiamo rispettare il regolamento che dobbiamo conoscere a menadito tutti quanti, quando prendiamo dimora. E fra le regole più importanti da osservare c’è quella di non mancare di rispetto soprattutto nei cosiddetti spazi comuni.

Parliamo dunque della scale e dei pianerottoli per esempio. Eco, anche se ci fanno male i piedi, non possiamo togliere le scarpe e/o calzini per raggiungere il nostro appartamento. Qualora lo facessimo rischieremmo una sonora multa, così come il fatto di lasciarle fuori dalla nostra porta per far prendere aria, dal momento che anche quello, a seconda dove è posto, può essere visto come uno spazio comune.