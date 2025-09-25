Con 4.000€ hai un’auto nuova fiammante, il modello appena uscito che vuole distruggere il mercato | Fila nelle concessionarie

Sei alla ricerca di un’automobile economica e green? Allora affrettati ad acquistare questa perché ne vale davvero la pena.

Una volta raggiunta la maggiore età, in tanti si recano presso una scuola guida per sostenere sia l’esame teorico che pratico fino a intascare la desiderata patente. Poi dopo sì va in una concessionaria per acquistare l’auto dei propri sogni.

C’è chi punta su una di seconda mano, ma sempre con la consapevolezza di fare un ottimo acquisto. Attualmente c’è tanta gente che sta valutando l’idea di prendere un’auto elettrica perché ci sono dei vantaggi.

In primis il pieno costa meno per le auto elettriche, un valido motivo per orientarsi verso questa alternativa proposta dalle grandi industrie automobilistiche.

A tal proposito sul sito motori.it è stata riportata una notizia che piacerà sicuramente a coloro che hanno intenzione di acquistare un’automobile senza spendere cifre esorbitanti. Si tratta di un veicolo elettrico, ideale per chi punta anche sulla salvaguardia dell’ambiente. Andiamo a scoprire qual è.

Auto di nuova generazione disponibile a un prezzo strepitoso

Prima di tutto bisogna dire che anche il prezzo è fantastico perché si aggira intorno ai 4.000 euro (per l’esattezza 4.300 euro). Con quest’auto si ha l’ulteriore conferma che le auto elettriche economiche e pratiche stanno letteralmente spopolando. Tra l’altro questa soluzione è anche green, una strategia adottata che sta funzionando nel migliore dei modi.

Tutto sembra essere favorevole, dal prezzo fino al rispetto dell’ambiente. Se ha intenzione di acquistare un veicolo a quattro ruote e sei consapevole di non andare oltre i confini della città allora dovresti approfittare del prezzo perché davvero tutti hanno la possibilità di fare tale spesa. Inoltre…chi è appassionato di un determinato cartone animato sicuramente sarà entusiasta.

Ecco tutte le informazioni utili: design, km di autonomia, caratteristiche

Stiamo parlando della citycar elettrica di Livan Auto, ovvero la Livan Smurf EV. Proviene dalle fabbriche della Geely, il colosso cinese delle automotive che non smette mai di stupire proponendo auto che possono essere acquistate da chiunque. La carrozzeria ha il colore azzurro e non è un caso perché lo scopo è richiamare i personaggi fantastici dei Puffi (non a caso lo slogan è stato “I Puffi blu stanno arrivando”)

Ha 3,1 metri di lunghezza, 1,55 di larghezza e 1,61 di altezza e pesa solo 815 kg. Non tutti sanno che nasce sulla stessa piattaforma della Panda Mini e sotto il cofano c’è il motore elettrico da 30 kW, cioè pari a 41 cavalli. La batteria è di 17 kWh con un’autonomia di 210 km, una notizia ottima per chi necessita di spostarsi da un posto all’altro all’interno di un contesto urbano.