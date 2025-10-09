COMUNICATO URGENTE – Roma si ferma per oltre 24 ore | Gli orari e le nuove chiusure per lo sciopero appena annunciato

I romani e coloro che sono di passaggio nella città dovranno fare i conti con un altro sciopero. Manca poco all’ennesimo disagio con i mezzi di trasporto pubblico.

La capitale italiana ogni giorno vede per le sue strade tantissime persone provenienti da ogni angolo del mondo. Infatti è immersa in un’atmosfera di pura multietnicità, caro segno che è una delle città più famose in assoluto. Il merito è senza dubbio del suo immenso patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto.

Una delle tante fonti di attrazione rientra tra le sette meraviglie del mondo ed è l’Anfiteatro Flavio, meglio noto come il Colosseo. Costruito nel periodo della dinastia dei Flavi, rappresenta un’opera d’arte dal valore ineguagliabile. Ragion per cui non stupisce il fatto che venga visitato da milioni e milioni di persone nell’arco di un anno.

Per questo motivo i mezzi pubblici di trasporto devono essere sempre impeccabili non solo per i residenti, ma anche per i turisti che hanno la necessità di spostarsi da un posto all’altro. Tuttavia chi vuole andare a Roma per scoprire le sue bellezze artistiche non dovrebbe valutare per niente il mese di ottobre.

Sarà quello in cui ci saranno vari disagi inerenti alla circolazione stradale. Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che ci saranno dei problemi che metteranno ad una prova coloro che vivono o sono semplicemente di passaggio nella Caput Mundi del passato.

Ennesimo sciopero nella capitale italiana

Il 22 settembre e il 3 ottobre hanno paralizzato Roma perché chi lavora nel settore dei trasporti ha aderito a degli scioperi. Ciò ha complicato la quotidianità di tantissime persone che hanno dovuto fare ricorso all’automobile e inevitabilmente sono rimaste bloccate nel traffico.

Sembrava che tutto fosse tornato alla normalità, ma pare che a breve ci saranno in programma ben due scioperi! Il servizio pubblico sarà garantito durante alcune fasce, dall’inizio del servizio diurno alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59. Qualcuno penserà che il tutto sia correlato alla manifestazione per Gaza, ma in realtà c’è altro dietro.

A breve ci sarà di nuovo il caos più totale

Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb lavoro Privato e Orsa Tpl. Il motivo è dovuto dal fatto che ci sono delle carenze nella gestione del servizio e dei lavoratori da parte di Atac.

Come detto prima, ci sarà anche un altro, proclamato dall’organizzazione Sul in questo caso durerà 4 ore, dalle 8:30 fino alle 12:30. Qual è stata la data scelta dai sindacati? Il 10 ottobre, quindi vuol dire che tra qualche giorno ci sarà di nuovo il caos totale per strada.