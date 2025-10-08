Allarme idrico, Roma va in tilt | Lavori straordinari lasciano migliaia di famiglie senz’acqua: disagi enormi

Una zona specifica della capitale italiana sta facendo i conti con un problema idrico. I residenti sono esausti, non e possono più.

Una grande città come Roma ha tanti lati positivi, ma ci sono anche quelli negativi che inevitabilmente creano dei disagi sia ai residenti che ai turisti. Immagina di organizzare un weekend nella capitale italiana per andare ad ammirare il Colosseo e scopri che proprio in quei giorni non puoi fare affidamento sui mezzi pubblici di trasporto.

I più informati sapranno bene che ottobre sarà il mese degli scioperi nazionali e tutti sono stati avvertiti prontamente per poter raggiungere il posto di lavoro o la scuola valutando altre alternative. C’è chi punterà sulla bicicletta e chi sul sistema del car sharing sharing. Soluzioni economiche ed efficaci, ma solo se le mete da raggiungere non sono distanti.

Sicuramente la viabilità sarà più difficile del previsto e questo non fa altro se creare dei disagi di varia natura. In questi giorni, per esempio, ci saranno dei lavori sulla tangenziale est e questo determinerà per due mesi la sospensione della circolazione dei tram.

Per fortuna ci sono dei bus che rimpiazzeranno i tram, dunque da ciò si evince che gli alti vertici non lasciano mai i cittadini al loro triste destino. Lo stesso discorso vale anche in caso di guasti alla rete idrica.

Roma, momenti di panico per assenza di acqua

L’acqua è un bene prezioso e una vita senza è impensabile. È utile per le attività più svariate della giornata, dal fare una doccia fino a prendersi cura delle piante. Sarebbe un vero disastro se venisse a mancare!

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che la capitale italiana dovrà fare i conti con uno dei tanti imprevisti che possono saltare fuori da un momento all’altro. A risentirne sono i residenti di una specifica zona dove è prontamente intervenuto chi è di competenza. L’Acea sì è recato sul posto per riparare un guasto.

Guasto alla rete idrica, un vero disastro

In poche parole alcune vie del VI Municipio hanno dovuto fare i conti con l’assenza di acqua per ben 12 ore, ovvero dalle 8:00 di mattina fino alle 20:00 di sera venerdì 3 ottobre 2025. Acea ha riferito che è stato necessario sospendere il flusso idrico “in via Muraccio dell’Archetto, via Carmelo Borg Pisani, via Alfredo de Luca e viale Antonio Ciamarra nel tratto via del Fosso di Altamura”.

Tuttavia è stato messo a disposizione un servizio di rifornimento con autobotti collocate su via Bartolomeo Longo e nei pressi della casa di reclusione Rebibbia femminile. Per fortuna a distanza di giorni la situazione è migliorata.