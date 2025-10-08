Paolo Bonolis, non ce l’ha fatta: colpito in pieno da un treno in corsa | Hanno provato di tutto ma è arrivata la sentenza

Triste realtà per Paolo Bonolis! Non è riuscito a reggere il colpo e i fan non possono che sostenerlo a distanza.

Tutti sono concordi nel dire che Paolo Bonolis sia uno dei migliori conduttori in assoluto della televisione italiana. Il merito non è soltanto della sua indiscussa professionalità, ma anche della vasta cultura prima di paragoni.

Adesso è presente nel piccolo schermo non solo il pomeriggio con Avanti un altro, ma anche il sabato sera accanto a Maria De Filippi in Tu sì que vales. Ha sostituito Gerry Scotti e con Sabrina Ferilli, la padrona di casa, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi regala sorrisi.

Da sempre fa coppia con il suo amico, nonchè collega Luca Laurenti. I due rappresentano una delle coppie televisive più amate perché hanno la sintonia giusta per riscuotere il meritato successo. La Rai ha cercato invano di portarlo dalla sua parte facendo delle proposte allettanti, ma e conduttore resterà fedele alla Mediaset.

Da qualche giorno stanno andando in onda le nuove puntate di Avanti un altro e, come sempre, le risate sono assicurate. Sul sito de lanostratv.it è stata riportata una notizia che interesserà coloro che lo seguono fin nel dai suoi primi esordi.

Paolo Bonolis, brutte notizie per la Mediaset

Avanti un altro è un programma televisivo che la Mediaset propone con grande orgoglio da anni perché regala momenti di spensieratezza. I concorrenti si affidano al proprio sapere e alla fortuna per poter portare a casa il montepremi. Ci sono personaggi del cast alquanto bizzarri e nel gioco finale si deve rispondere alle domande in modo sbagliato.

Non manca occasione per i due conduttori di fare battute coinvolgendo chi sta intorno, anche il pubblico. In poche parole, è uno spettacolo diventato indispensabile nella quotidianità spesso caratterizzata da alti e bassi. In contemporanea sulla Rai va in onda un altro programma altrettanto apprezzato, ma cosa dicono le percentuali di ascolto? Chi ha la meglio? Andiamo subito a scoprirlo.

Informazioni poco rassicuranti

Qualche giorno fa Pino Insegno con la sua Reazione a catena è stato eseguito da 3.957.000 telespettatori con 23,2% di share mentre Avanti un altro da 2.657.000 spettatori pari a 20,4% di share. Un dato che starà facendo fare i salti di gioia alla Rai.

Anche per quanto riguarda lo scontro tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si fa sempre più interessante. Anche in questo caso ha avuto la meglio La ruota della fortuna, ma con una minima differenza (la Mediaset si è aggiudicato il 22, 52% di share mentre la Rai il 21,79%).