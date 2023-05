Come scegliere la propria nuova auto

Decidere di comprare un’auto è un grande passo, da affrontare con le dovute cautele. Infatti, si tratta di un investimento a lungo termine e, quindi, è preferibile non commettere errori. È preferibili rivolgersi esclusivamente a concessionari di fiducia, così da farsi guidare nella scelta da esperti che possano fornire le dovute delucidazioni. Trovare un concessionario che sia garanzia di qualità e che offra un’assistenza clienti impeccabile, come ad esempio Romana Auto, non è complesso; d’altronde l’Italia è un Paese all’avanguardia per quanto riguarda la produzione auto (da non dimenticare anche il settore del car design, in cui il Bel Paese ha più volte affermato la propria leadership). Trovare l’auto dei sogni, tuttavia, non è semplice se si considera quanto vasta sia l’offerta di modelli. Per questo motivo, in questo articolo, vogliamo fornirti qualche consiglio utile a scegliere un’auto nuova, così che tu possa prendere la decisione più giusta e non abbia rimpianti.

Definire un budget

La prima cosa da fare, prima di iniziare a ricercare il modello di auto che più si adatta alle proprie esigenze e richieste, è definire un budget. È bene tenere in considerazione che questo non dovrà includere solo il prezzo dell’auto, ma anche tutta una serie di altre spese come: costi di manutenzione e di assicurazione, carburante, ecc. In molti commettono l’errore di pensare solo all’acquisto del veicolo per poi scoprire quanto sia economicamente difficile da gestire. Inoltre, fissare un budget è un primo modo per applicare un filtro nella ricerca e ridurre il numero di modelli auto da revisionare in vista del futuro acquisto.

Scegliere la tipologia

Scegliere la tipologia di auto è la seconda cosa da fare. La tipologia da preferire dipende molto dall’uso che si farà dell’auto e, quindi, dal proprio stile di vita e dalle proprie abitudini. I veicoli utilitari trasportano fino a 5 persone, sono ideali in città, ma anche per viaggi sporadici. Anche le berline sono perfette per nuclei familiari fino a 5 persone ma, al contrario delle precedenti, hanno un bagagliaio molto ampio e dimensioni maggiori. Le auto sportive sono quelle meno indicate per le famiglie, dispongono, infatti, spesso, di soli due posti auto. Si tratta di veicoli lussuosi e per questo costosi e dall’elevata potenza. Alle tipologie finora accennate si aggiungono i SUV, che sono tra le auto più richieste data la loro versatilità. Si differenziano per grandi dimensioni e per una buona tenuta su ogni tipologia di strada; sono ottime in città quanto fuori.

Analizzare le caratteristiche

Analizzare le caratteristiche dell’auto è la terza azione fondamentale da compiere prima di procedere all’acquisto. Le domande da farsi sono molte, ad esempio se sia più adatta per le proprie esigenze la trazione anteriore, posteriore o integrale; se servono due o cinque porte e ancora se serve che l’auto disponga del cambio manuale o automatico. Da valutare se è il caso di aggiungere agli accessori presenti di serie altri a pagamento, per ottenere il massimo del comfort.

Richiedere un test drive

L’ultima cosa da fare, non per importanza, è richiedere un test drive. Solo così si potrà verificare di prima mano la comodità e la guidabilità dell’auto e tutta un’altra serie di fattori che solo con una prova su strada si possono visionare.

