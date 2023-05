Arredare casa: tutte le ultime tendenze

Il mondo dell’interior design non conosce confini ed è in continua evoluzione. Quando poi si parla di interior design, facendo esplicitamente riferimento alla casa, le nuove tendenze da analizzare sono davvero moltissime. D’altronde tra i primi sogni che gli italiani manifestano vi è da sempre quello di possedere una casa propria e di arredarla secondo il proprio gusto e le proprie esigenze. Sarà anche per questo che il nostro Paese da sempre si afferma, a livello mondiale, nell’home design. Sono moltissime le aziende italiane diffuse su tutto il territorio che si distinguono per l’eccellenza della loro offerta, come ad esempio Roma Arredamenti. Arredare casa non è affatto semplice, specie se non si ha la possibilità di rivolgersi a professionisti del settore. Tuttavia, si tratta di un’attività tanto complessa quanto divertente. Si è abituati a sfogliare riviste di settore o pagine social ricche di suggerimenti per trovare la giusta ispirazione.

Ed è quello che si vuole fare in questo articolo: analizzare le ultime tendenze riferite all’arredamento di interni.

Materiali e tessuti sostenibili

Partiamo da un concetto che si è largamente diffuso in ogni settore e che, quindi, non poteva non affermarsi anche nell’arredamento di interni: la sostenibilità. L’attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale è cresciuta gradualmente nei consumatori e i comportamenti di acquisto sono diventati col tempo sempre più responsabili. Il settore dell’arredamento, quindi, non poteva ignorare questo trend. Per questo si assiste a un massiccio ricorso a materiali e tessuti sostenibili. Si preferiscono i materiali riciclati, recuperati, realizzati a basso impatto ambientale o provenienti da foreste certificate. Diffuso l’uso della pietra per realizzare piani cucina e pareti e l’uso del marmo per pavimenti, tavole e bagno. Tra i tessuti ad alta sostenibilità spiccano: il cotone, il velluto, la lana e l’ecopelle.

Minimalismo

Il minimalismo fa tendenza. In particolare tra gli stili più apprezzati, oggi, vi è quello nordico in cui la semplicità e la purezza degli arredi fanno da guida. Il concetto chiave, da tenere a mente, se si vuole seguire questa nuova moda è: “less is more”. Liberarsi dal superfluo, optare per arredi dalle linee semplici e dai colori sobri e lasciare sgombri molti spazi in casa, sono questi i casi in cui è possibile parlare di minimalismo. Il minimalismo è di per sé uno stile molto elegante ma che potrebbe trascendere nella banalità. Per evitare che ciò accada è preferibile abbinare agli arredi minimali dei complementi di arredo ricercati o di inserire pochi elementi dalle tinte pastello, per dare un tocco di colore e di originalità.

Country chic

Se lo stile nordico si colloca tra i primi trend, subito dopo è lo stile country chic ad affermarsi come più apprezzato dagli italiani. Si differenzia dallo stile rustico in quanto prende ispirazione dalle case di campagne americane, quelle che chiunque ha avuto occasione di ammirare in vecchi film western. I materiali che caratterizzano il country chic sono legno, vimini e rattan mentre la palette di colori si compone di tonalità neutre come bianco e color legno. Se si vuole che la casa rispecchi questo stile non può mancare un tocco di verde.

