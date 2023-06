Coldplay a Napoli, Chris Martin canta ‘Napule è’: fan in delirio al Maradona – Video

(Adnkronos) – Omaggio dei Coldplay a Pino Daniele e allo scudetto del Napoli. In uno Stadio Maradona strapieno il gruppo britannico ha tenuto il concerto della loro prima tappa in Italia del tour mondiale. Dopo aver fatto i complimento alla squadra campione d'Italia, e chiedendo scusa per il suo italiano, il frontman Chris Martin ha intonato voce e chitarra 'Napule è' di Pino Daniele. Il pubblico ha accompagnato l'esibizione, intonando interamente la canzone-simbolo. —[email protected] (Web Info)

