Codice della strada: scattano le nuove regole dal 14 dicembre su alcol, velocità e smartphone

Con l’arrivo delle festività natalizie e i brindisi di fine anno, arriva anche una stretta significativa sulle norme del codice della strada. Il nuovo regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore dal 14 dicembre e porta con sé un messaggio chiaro: tolleranza zero verso comportamenti pericolosi alla guida. L’obiettivo è ridurre gli incidenti stradali con misure più severe contro l’uso di alcol, stupefacenti, smartphone e l’abbandono di animali, oltre a inasprire le sanzioni per chi non rispetta i limiti di velocità o le regole della sosta.

Le principali novità del nuovo codice della strada

Tra le disposizioni più rilevanti del nuovo codice:

Uso dello smartphone alla guida : considerato una delle principali cause di incidenti, sarà sanzionato con multe da 250 a 1.000 euro. Inoltre, chi viene colto in flagrante rischia la sospensione automatica della patente per una settimana, che sale a 15 giorni per chi ha pochi punti sulla patente. In caso di recidiva, la multa può arrivare a 1.400 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi e decurtazione fino a 10 punti.

: considerato una delle principali cause di incidenti, sarà sanzionato con multe da 250 a 1.000 euro. Inoltre, chi viene colto in flagrante rischia la sospensione automatica della patente per una settimana, che sale a 15 giorni per chi ha pochi punti sulla patente. In caso di recidiva, la multa può arrivare a 1.400 euro, con sospensione della patente fino a tre mesi e decurtazione fino a 10 punti. Tolleranza zero per alcol e droga : anche se non in stato di alterazione, chi risulta positivo ai test per sostanze stupefacenti vedrà la revoca della patente e una sospensione fino a tre anni. Per chi guida in stato di ebbrezza, le sanzioni aumentano progressivamente: da 573 euro per un tasso alcolemico di 0,5 g/l, fino a 1.500 euro per tassi superiori a 1,5 g/l, con sospensione della patente fino a due anni e possibili arresti per i casi più gravi. I recidivi dovranno installare l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del motore se il tasso alcolemico non è zero.

: anche se non in stato di alterazione, chi risulta positivo ai test per sostanze stupefacenti vedrà la revoca della patente e una sospensione fino a tre anni. Per chi guida in stato di ebbrezza, le sanzioni aumentano progressivamente: da 573 euro per un tasso alcolemico di 0,5 g/l, fino a 1.500 euro per tassi superiori a 1,5 g/l, con sospensione della patente fino a due anni e possibili arresti per i casi più gravi. I recidivi dovranno installare l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del motore se il tasso alcolemico non è zero. Velocità pericolosa in città: chi supera di oltre 10 km/h il limite di velocità all’interno delle aree urbane riceverà una multa minima di 173 euro, che sale a 220 euro con sospensione della patente per 30 giorni se l’infrazione si ripete. Per chi supera i 60 km/h oltre il limite, la sospensione della patente può arrivare a sei mesi.

Stretta sulla sosta e abbandono di animali

Divieto di sosta : le sanzioni per il divieto di sosta in aree riservate ai disabili sono raddoppiate, passando da 80 a 165 euro per i ciclomotori e da 165 a 330 euro per gli altri veicoli. La sosta nelle corsie riservate ai mezzi pubblici è punita con multe minime aumentate da 41 a 87 euro.

: le sanzioni per il divieto di sosta in aree riservate ai disabili sono raddoppiate, passando da 80 a 165 euro per i ciclomotori e da 165 a 330 euro per gli altri veicoli. La sosta nelle corsie riservate ai mezzi pubblici è punita con multe minime aumentate da 41 a 87 euro. Abbandono di animali: chi abbandona animali rischia la sospensione della patente per sei mesi e il carcere in caso di incidenti con morti o feriti.

Inflazione e adeguamenti delle multe

A partire da fine anno, le multe saranno adeguate all’inflazione, con un incremento stimato del 6%. Questo porterà, ad esempio, il costo per il divieto di sosta a passare da 42 a 45 euro e per il semaforo rosso da 167 a 177 euro.

Obblighi per monopattini e nuove tecnologie

Alcune misure, come l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, richiederanno regolamenti attuativi. Inoltre, è previsto entro un anno un riordino complessivo del codice della strada.

Un messaggio di sicurezza

Queste norme mirano a ridurre comportamenti pericolosi e a sensibilizzare i cittadini sui rischi connessi a distrazioni e abusi alla guida. Gli esperti consigliano sempre di fare attenzione alle quantità di alcol consumate: un bicchiere di vino o una lattina di birra possono già essere il limite per molte persone, a seconda del peso, altezza e condizioni fisiche.