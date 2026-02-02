ClicBus: come il nuovo servizio a chiamata trasformerà la rete autobus di Roma

Dal 1° maggio 2026, il ClicBus, servizio di autobus a chiamata, entrerà in funzione in diversi quartieri periferici di Roma. L’obiettivo è efficientare il trasporto pubblico, integrando le linee tradizionali con un sistema più flessibile e mirato. È importante sottolineare che le modifiche descritte in questo articolo sono previsioni basate sulle prime sperimentazioni e che i dettagli ufficiali saranno comunicati da Atac nei prossimi mesi.

Cos’è il ClicBus

Il ClicBus è un servizio di trasporto pubblico a chiamata che consente di richiedere una corsa verso una destinazione specifica senza seguire percorsi fissi o orari prestabiliti. Gli utenti possono prenotare la corsa tramite app o call center, indicando punto di partenza e destinazione. Il servizio è integrato nella rete Atac e utilizza il sistema di bigliettazione Metrebus, assicurando continuità con le linee tradizionali.

Il ClicBus è già operativo in alcuni quartieri, come Massimina, dove ha permesso di raggiungere zone precedentemente scarsamente servite. Le prime esperienze mostrano che il servizio offre maggiore flessibilità e riduce i tempi di attesa, anche se alcuni utenti hanno incontrato inizialmente difficoltà nell’uso dell’app e nella gestione delle prenotazioni.

L’introduzione del ClicBus ha due finalità principali: la prima è efficientare il trasporto pubblico, sostituendo alcune linee tradizionali poco frequentate con corse a chiamata, ottimizzando così risorse e personale, mentre la seconda è migliorare la copertura nelle periferie, garantendo collegamenti diretti con nodi principali come stazioni metro, capolinea o centri scolastici.

Previsioni di revisione della rete autobus

Nel quartiere di Trigoria, le linee 049, 72, 73, 731 e 795 continueranno a servire la zona, ma alcune modifiche sono previste. Le linee 72 e 73 resteranno sostanzialmente invariate, mentre il 795 sarà quasi certamente sostituito dal ClicBus. Lo 049 manterrà il collegamento tra Trigoria e Colle dei Pini, Monte Migliore e il Campus Biomedico. Grazie al ClicBus, sarà inoltre possibile raggiungere la zona di Trigoria “bassa”, oggi priva di servizio pubblico.

Nelle aree di Falcognana e Santa Palomba, la linea 048, che collega i due quartieri, potrebbe essere soppressa e sostituita dal ClicBus. La linea 074, che conduce al capolinea di Brunetti della filovia Laurentina 74, potrebbe subire alcune modifiche, a condizione che il ClicBus garantisca un adeguato servizio di adduzione verso il capolinea stesso.

A Castello della Cecchignola e Fonte Meravigliosa, il ClicBus dovrebbe sostituire le funzioni della linea 721, essenziale per collegare il quartiere alla metro Laurentina e per assicurare i collegamenti interquartiere. La linea 762 potrebbe subire leggere modifiche di percorso, mentre le linee 763 e 766 rimarranno invariate.

Nella zona di Valle Borghesiana, le linee 052, 055, 107 e 555 continueranno a servire il quartiere, ma lo 052 sarà quasi certamente sostituito dal ClicBus. Il 107 potrebbe subire lievi modifiche, mentre le linee 055 e 555, che collegano tangenzialmente i quartieri, rimarranno invariate.

Nei quartieri di San Vittorino e Corcolle, la linea 042 sarà probabilmente soppressa a favore del ClicBus. Alcune variazioni potrebbero riguardare le linee C9, 107 e 508, mentre il 314, principale collegamento verso il centro della città, non subirà cambiamenti.

Nel bacino di Cinquina e Casal Monastero, il ClicBus permetterà nuove relazioni interquartiere e collegamenti verso i capolinea della metro B a Rebibbia e Jonio. La linea 340 sarà quasi certamente soppressa, mentre altre linee come 338, 344, 404 e 435 potrebbero subire riduzioni di percorso. Le linee principali, come l’86 e i collegamenti scolastici 86PS e 340PS, resteranno operative.

Infine, a Cerquette, il ClicBus sostituirà la linea 027, migliorando i collegamenti con Casalotti e con la rete portante di superficie.

Impatti per gli utenti

Come detto, il ClicBus offrirà maggiore flessibilità, collegamenti diretti e riduzione dei tempi di attesa nelle periferie. Dall’esperienza di Massimina emerge che l’adattamento a un servizio a chiamata può richiedere un periodo iniziale di rodaggio, soprattutto per chi è abituato alle linee tradizionali, tuttavia la fase di sperimentazione ha confermato che il servizio è generalmente ben accolto e, nel medio-lungo periodo, ha migliorato la mobilità dei quartieri dove ha operato.

