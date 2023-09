Cirio: “Festival riunisce per la prima volta tutti governatori, risultato importante”

(Adnkronos) – “Per la prima volta nella storia del Piemonte tutti i presidenti di Regione saranno a Torino e questo è un risultato importante nel rispetto della storia di una terra in cui è nata l’Italia e del lavoro che come governo regionale stiamo facendo perché il Piemonte continui ad essere centrale nelle dinamiche politiche nazionali”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, durante la presentazione del Festival delle Regioni, oggi a Roma.

“L’autonomia differenziata è prevista dalla nostra Costituzione. Noi piemontesi siamo italiani innamorati e convinti ma allo stesso tempo crediamo che una migliore autonomia nella gestione di alcuni settori possa far bene non solo al Piemonte ma a tutta l’Italia”, ha evidenziato Cirio.

