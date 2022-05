Cirinnà-Montino, 24mila euro nella loro villa: per il pm non c’è reato

Come riportato da Il Messaggero, la procura di Grosseto ha chiesto l’archiviazione sul caso Cirinnà–Montino. Nella villa toscana della senatrice del Partito Democratico e del marito, Sindaco di Fiumicino, infatti, erano stati trovati nell’agosto del 2021, 24mila euro, nascosti all’interno della cuccia del cane.

Successivamente alle indagini condotte dai Carabinieri, il pubblico ministero, Giampaolo Melchionna, ha inoltrato la richiesta di archiviazione del procedimento al gip del tribunale di Grosseto. Cirinnà risulterebbe parte offesa del reato, commesso da ignoti.

24mila euro nella villa di Cirinnà e Montino: per il pm non c’è reato

Il prossimo 6 giugno, il giudice per le indagini preliminari deciderà sull’archiviazione e sulla “sorte” del denaro. I 24mila euro potrebbero essere confiscati, oppure consegnati all’azienda agricola Capalbio Fattoria, residenza dei coniugi.

Come scrive Il Tirreno, la somma potrebbe essere altresì donata al centro contro le discriminazioni e la violenza sulle donne, Olympia de Gouges, di Grosseto. Cirinnà, infatti, ha già annunciato la decisione nelle scorse ore, nel caso in cui il denaro venisse riconsegnato all’azienda.

“Ho vissuto giorni di panico”

“Ho vissuto dei giorni di panico a causa della fuga di notizie che ha messo in pericolo me e la mia famiglia”, ha commentato la senatrice. “Qualunque malfattore avrebbe potuto avvicinarci e minacciarci per avere i soldi indietro. Ero sola con la mia famiglia. Quando sono stati ritrovati i soldi abbiamo immediatamente chiamato le forze dell’ordine per denunciare il fatto e chiedere protezione. Ma questo non è avvenuto.

A noi non è stato neanche consegnato il verbale della denuncia mentre, nel giro di 48 ore, ce l’avevano tutti i giornali. Sono una persona divisiva, lo so. Vengo spesso demonizzata o celebrata senza mezze misure. Questo ha polarizzato sulla vicenda i giudizi di tutti. Mi domando ancora cosa hanno nella testa coloro che hanno scritto frasi del tipo ‘l’ha fatto di proposito: prima li ha nascosti e poi li ha denunciati’. Quale sarebbe la logica?”

© Riproduzione riservata