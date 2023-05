Cina ha inviato nello spazio il suo primo astronauta civile

(Adnkronos) – La Cina ha inviato tre astronauti verso la sua stazione spaziale Tiangong, incluso per la prima volta un civile. Un'esperienza preziosa per il colosso asiatico, che ha ribadito di voler inviare un cinese sulla Luna entro il 2030, obiettivo principale di un programma spaziale che procede a ritmo sostenuto da diversi decenni. I tre astronauti della missione Shenzhou-16 sono decollati a bordo di un razzo Long March 2F dal centro di lancio di Jiuquan, nel deserto del Gobi. Il lancio è stato un "successo totale" e gli "astronauti sono in buona forma", ha detto Zou Lipeng, direttore del centro di lancio. Secondo i media locali, il comandante della missione, il veterano Jing Haipeng, al suo quarto volo spaziale, è accompagnato dall'ingegnere Zhu Yangzhu e da Gui Haichao, professore e primo cinese nello spazio che non viene dalle forze armate, come era sempre stato finora. Resteranno nella stazione di Tiangong (Palazzo Celeste) per sei mesi. Lì troveranno i loro tre colleghi della missione precedente, Shenzhou-15, che sono già lì da sei mesi e che torneranno sulla Terra tra pochi giorni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

