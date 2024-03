Chi sono e che vogliono gli attivisti di Ultima Generazione che hanno fermato la Maratona

Gli attivisti di Ultima generazione che domenica 17 marzo hanno interrotto la Maratona di Roma e mostrato lo striscione, “Il collasso climatico corre veloce, se vince perdiamo tutti”, rappresentano un’evoluzione significativa nel panorama del attivismo e della protesta sociale, caratterizzati da nuove strategie, obiettivi e modalità di comunicazione.

Questi gruppi di attivisti, spesso composti da giovani, si distinguono per la loro capacità di utilizzare efficacemente le tecnologie digitali e i social media per organizzare, mobilitare e far sentire la loro voce. I loro obiettivi sono vari e riflettono le preoccupazioni emergenti di una società in rapido cambiamento, tra cui il cambiamento climatico, l’uguaglianza di genere, i diritti delle minoranze, la giustizia sociale e economica, e la trasparenza governativa.

Caratteristiche dei manifestanti di Ultima Generazione

Tecnologicamente preparati : Utilizzano piattaforme di social media, app di messaggistica istantanea e altre tecnologie digitali per organizzare proteste, condividere informazioni e coordinarsi in tempo reale a livello globale.

: Utilizzano piattaforme di social media, app di messaggistica istantanea e altre tecnologie digitali per organizzare proteste, condividere informazioni e coordinarsi in tempo reale a livello globale. Altamente informati : Hanno accesso a una vasta gamma di informazioni e sono capaci di critica e analisi, il che permette loro di sfidare le narrative ufficiali e promuovere alternative basate su dati e ricerche.

: Hanno accesso a una vasta gamma di informazioni e sono capaci di critica e analisi, il che permette loro di sfidare le narrative ufficiali e promuovere alternative basate su dati e ricerche. Inclusivi e diversificati : Le loro cause spesso trascendono i confini nazionali e culturali, promuovendo l’inclusività e la diversità all’interno dei movimenti.

: Le loro cause spesso trascendono i confini nazionali e culturali, promuovendo l’inclusività e la diversità all’interno dei movimenti. Creativi nelle proteste: Vanno oltre le tradizionali marce e sit-in, utilizzando forme d’arte, performance e atti di disobbedienza civile non violenta per attirare l’attenzione sulle loro cause.

Obiettivi comuni

Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale: Gruppi come Fridays for Future, guidato da Greta Thunberg, si concentrano sulla lotta contro il cambiamento climatico e promuovono politiche per la sostenibilità ambientale. Diritti umani e giustizia sociale: Movimenti come Black Lives Matter e #MeToo mirano a combattere il razzismo sistemico, la violenza di genere e promuovere l’uguaglianza e la giustizia sociale. Democrazia e trasparenza: Attivisti in diverse parti del mondo lottano per la democrazia, la libertà di espressione e la trasparenza governativa, spesso in risposta a regimi autoritari o pratiche governative opache. Educazione e occupazione: Molte proteste di giovani ruotano attorno a questioni di accesso all’educazione, alla riforma dell’istruzione superiore e alle opportunità di lavoro equo.

La determinazione a portare cambiamenti sostanziali è ciò che caratterizza i manifestanti di Ultima generazione. La loro capacità di adattarsi rapidamente e utilizzare nuove tecnologie li rende particolarmente efficaci nell’attuale contesto sociale e politico. Il tempo ci dirà quello che le loro iniziative riusciranno ad ottenere.