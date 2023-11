Chef Rubio, ti consiglia di mangiare assolutamente qui se vieni nel Lazio: con pochi soldi fai un pranzo da re

Chef Rubio ha voluto consigliare agli italiani dove recarsi nel Lazio per godere dei piaceri della tavola. Tra i tre locali mostrati nella puntata di Camionisti in trattoria ne ha scelto uno

Camionisti in trattoria è stato un programma televisivo italiano andato in onda in prima serata dal 2018 al 2020 su NOVE. Chef Rubio è stato il protagonista fino alla terza stagione e il suo obiettivo era scoprire le trattorie d’Italia frequentate da camionisti.

In ogni puntata Chef Rubio è andato alla ricerca di queste trattorie e in ogni puntata, della durata di 45 minuti, presentava al pubblico tre trattorie in compagnia di diversi camionisti. Alla fine il conduttore sceglieva quella che più gli garbava in merito al cibo, al prezzo e alla cordialità dei proprietari.

Come premio il locale riceveva dei premi a sorpresa. Nella prima stagione Chef Rubio si è recato in Pianura Padana, in Liguria, Sud Italia e Bologna. Nella seconda le zone geografiche visitate sono state Valle d’Aosta, Abruzzo, Toscana, Sardegna e Lombardia.

Nella terza, invece, è stato il turno dell’Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia e Veneto. In tutto sono state realizzate 30 puntate di 4 edizioni. Chi vive nella regione laziale ha voluto sapere qual è il locale che Chef Rubio predilige.

I tre locali del Lazio visitati da Chef Rubio

Non è chiaro perché Chef Rubio abbia abbandonato il programma, nonostante abbia detto che la conduzione non è mai stata una sua priorità professionale. La puntata dedicata al Lazio risale al 31 marzo 2019 e ha registrato 487.000 telespettatori con 1,9% di share. Le città visitate sono state Anagni, Aprilia e Viterbo-Tarquinia.

Il primo accompagnatore è stato Luigi Seminara che ha proposto Trattoria Brizzi sulla statale Aurelia. Il secondo è stato Domenico Ricuccio che ha portato il conduttore nel Ristorante albergo Le rose sulla via Tiburtina a Tivoli Terme. Infine il terzo, Tindaro Miragliotta, ha voluto portarlo nel Ristorante Tuca tuca sulla via Pontina ad Aprilia. Quale dei tre locali ha vinto? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco quale si è aggiudicato la vittoria

Nel primo ristorante Chef Rubio ha potuto assaggiare gli gnocchi, bucatini all’amatriciana, baccalà con patate, olive e chicchi d’uva. Il pezzo forte è stata la zuppa di pesce con il sasso. La seconda tappa ha previsto sulla tavola i fagioli con tagliolini speck, zucchine e zafferano. A seguire coscia di pollo al forno, trippa alla romana e stinco di maiale al forno.

Infine Chef Rubio ha assaggiato cannelloni al forno, gnocchi al pomodoro e fegatelli di maiale per secondo. Alla fine della puntata ad aggiudicarsi la vittoria è stata la trattoria Tuca tuca. Un motivo in più per farci un salto e assaporare i piatti che hanno prezzi accessibili a tutti.