Maritozzo, il migliore in assoluto lo fanno in zona Esquilino: lì ci vanno tutti, anche i super vip

Maritozzo, il più buono in assoluto lo fanno a Roma in zona Esquilino. Locale frequentato anche dai vip.

La colazione, si sa, è il pasto più importante di tutta quanta la giornata. Non per nulla, se ci pensiamo bene, è il primo che effettuiamo dopo il riposo notturno e molte ore di digiuno. Inoltre è bene fare il pieno di energia per affrontare i numerosi impegni che affollano sovente le nostre giornate.

Gli esperti ci consigliano di fare la colazione seduti a tavola e mai di corsa. Mai dunque bere la classica tazzina di caffè in piedi per correre poi a lavoro o sui libri. Molti dicono di puntare al salato per poi non avere attacchi di fame durante la mattinata e fare numerosi spuntini, rovinandosi l’appetito poco prima del pranzo.

Fatto sta che per gli italiani la colazione è soprattutto dolce. Al di là del classico cappuccino con brioche, che in tanti amano gustarsi al bar con amici e colleghi, ci sono anche altri dolci che sono fantastici da mamgiare di tanto in tanto, per partire con un bel sorriso stampato sul viso, in vista della nuova giornata che ci attende.

Il maritozzo, un dolce molto amato

Ora poi che le festività sono alle porte siamo particolarmente avvezzi a lasciarci andare alla dolcezza e alle varie leccornie che di sicuro non mancheranno sulle nostre tavole ben imbandite. Tra l’altro le bontà culinarie sono spesso sfruttatissime come regali per parenti o amici da condividere insieme nelle giornate di festa.

A Roma, uno dei dolci tipici, fantastico anche per una colazione al top, è il maritozzo. Certo, non va consumato a iosa, dato che è molto calorico, ma cedere alla sua bontà di tanto in tanto non è affatto peccato. E c’è un posto, una centenaria pasticceria sita all’Esquilino, che ancora oggi produce quello più buono in assoluto della Capitale. Fuori il nome!

La pasticceria di Roma che sforna il più buono

Parliamo della Regoli, che è diventata sempre più nel corso del tempo un’autentico punto di riferimento per tutti quanti, vip compresi, che amano alla follia quella fantastica pagnottella soffice e dorata contenente rigorosamente tanta squisita panna montata. Tuttavia per chi non vuole esagerare con le calorie e prestare maggiore attenzione alla sua dieta, il locale propone un’importante soluzione.

Difatti è possibile acquistare il maritozzo nel formato più piccolo rispetto a quello classico, che è invece bello corposo. La pasticceria Regoli è sita in Via Statuto 60 e qui, tra una tazza di caffè e un morso a uno squisito maritozzo, è anche possibile notare qualche star del Piccolo e Grande Schermo, tutta intenta a concedersi qualche peccato di gola.