C’è un fiore che cresce solo nel Lazio: profuma d’aglio e se lo trovi fai massima attenzione | Vale un tesoro

Questo fiore cresce solo nella Regione Lazio. Sembra aglio a livello di profumo ma stai attento se lo trovi. Vale un tesoro!

Non solo Roma ma tutta quanta la Regione Lazio è ricca di tante cose belle da amare e da scoprire. E la lista in tale direzione è davvero molto lunga oltre che in costante aggiornamento. Del resto, si sa, sia la Tecnologia sia la Ricerca non si fermano mai. E poi la curiosità, la famosa curiositas, talvolta ci induce a scoprire noi stessi qualcosa di nuovo.

Indubbiamente è anche strettamente connessa al fanciullino di pascoliana memoria che in tanti cercano di far rivivere dentro di noi. E ora che siamo nel clou delle festività natalizie è per la verità assai più facile ascoltarlo. E se poi la scoperta riguarda di qualcosa di pazzesco la gioia per averla fatta è davvero incontenibile.

Ora parliamo di un fiore decisamente molto ma molto speciale. Pensate che lo possiamo trovare nel Lazio. Tuttavia nemmeno qui è facile trovarlo. E qui di certo sta in primis la sua eccezionalità. Della serie, solo il fatto di trovarlo, magari mentre si fa una rilassante passeggiata in mezzo al verde, rappresenta già di per se una vera e propria fortuna. Non per nulla vale un autentico tesoro.

Questo fiore profuma di aglio e lo trovi solo nel Lazio

Pensate che addirittura gli antichi romani lo apprezzavano. Ergo esisteva già a quei tempi. Per gli appassionati, non solo di Botanica ma anche di Costume e di Storia, avranno di che festeggiare e bearsi. Tuttavia se oggi ne siamo venuti a conoscenza è grazie a lunghi, appassionati e dettagliati studi a riguardo effettuati dall’Università di Camerino.

I ricercatori sono al settimo cielo per essere riusciti a fare tale scoperta che hanno poi immediatamente deciso di condividere anche con coloro che non fanno parte della fitta schiera degli addetti ai lavori. Tra l’altro, udite udite, la conservazione e la vita di questo fiore è fondamentale per preservare la biodiversità. Siete pronti a scoprire di che cosa si tratta esattamente?

Di che cosa si tratta e dove possiamo trovarlo esattamente

Parliamo di un bellissimo fiore lilla che pare emanare un profumo di aglio. È stato classificato come Allium ed è stata scoperta tra le rocce della riserva naturale “Montagne della Duchessa”, a Rieti, che sono un autentico spettacolo e offrono panorami talmente belli ed emozionanti da togliere il fiato.

A quanto pare la particolare condizione climatica dell’Appennino Centrale è l’ideale per la crescita di questo fiore che ora è molto riprodotto dagli artisti anche perché è unico e super ricercato. Di certo poterlo ammirare dal vivo è tutta un’altra cosa. E chissà che la Ricerca non possa scoprirne qualcun altro degno di nota a stretto giro.