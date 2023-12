E’ il borgo più piccolo del Lazio: appena 91 abitanti ma è di una bellezza unica | Poco distante da Roma

Non tutti sanno che nel Lazio c’è un borgo medievale con meno di 100 abitanti. Andiamo a scoprire dove si trova e perché è unico nel suo genere

Il Lazio è una delle regioni italiane che ogni anno accoglie tantissimi turisti provenienti da ogni angolo del pianeta. Il merito è senza dubbio del ricco patrimonio artistico e culturale di cui gode da secoli. Risalente alla dinastia dei Flavi, il Colosseo tuttora stupisce chi entra al suo interno proprio per la sua grandiosità.

Inoltre anche chi ama la natura può recarsi nel Parco naturale della Valle del Treja con accesso gratuito e senza una guida. Ciò che colpisce del posto sono le cascate e le aree di picnic destinate a chi vuole sostare durante la passeggiata.

Da non dimenticare la buona cucina, una delle migliori in assoluto. A breve ci saranno le feste natalizie, ragion per cui i romani opteranno sicuramente per i seguenti piatti: impasto di stracciatella al pangiallo e panpepato, fettuccine e cannelloni, costolette d’abbacchio fritte e arrosto al forno, puntarelle e carciofo alla romana.

Sicuramente chi si recherà nei prossimi giorni a Roma avranno imbarazzo della scelta. Se si vuol fare un tuffo nel passato, allora è consigliabile fare un salto a Rieti.

Distante da Roma un borgo medievale bellissimo

Rieti è famosa per il suo centro storico, il Lago del Salto, il Santuario di Fonte Colombo, il Teatro Flavio Vespasiano e tanto altro ancora.

Andando in provincia è possibile visitare dei borghi bellissimi. Quello più noto ha pochissimi abitanti ed è collocato quasi a precipizio su uno sperone roccioso.

Un tuffo nel passato in provincia di Rieti

Il borgo medievale in questione è quello di Marcetelli, in provincia di Rieti. Posto alle pendici del Monte Navegna, si tratta del comune più piccolo del Lazio con i suoi 91 abitanti. Il piccolo centro si trova in una posizione strategica, dato che dall’alto è possibile ammirare l’incantevole Valle del Salto. Allontanandosi dal piccolo centro ci sono delle stradine che danno l’idea del passato con le loro case di pietra.

Nei pressi della piazzetta ci sono la chiesa parrocchiale di San Venanzio e San Martino, una fontana e il Palazzo dei Barberini. Un tratto tipico di questo comune è produrre tini e botti in legno di castagno. D’altronde i maestri bottai che vivono lì ci tengono a portare avanti questa tradizione. Per gli amanti della storia questo luogo dà la possibilità di fare un tuffo nel passato percorrendo itinerari che non hanno risentito dello scorrere del tempo.