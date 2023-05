Caso Orlandi, Pietro: “Commissione inchiesta sia indipendente da procura e Vaticano”

(Adnkronos) – "Una commissione parlamentare è, dovrebbe essere, totalmente indipendente da Procura e Vaticano". Lo afferma, in un post su Fb, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, riguardo all'iter al Senato per la Commissione di inchiesta sulla scomparsa della cittadina vaticana e della coetanea Mirella Gregori e la richiesta di svolgere audizioni prima di procedere all'esame e alla votazione del testo. "Discussione Senato su commissione d’inchiesta e richiesta di audizioni per capire cosa stia accadendo tra Vaticano e Procura… ma perché?", si chiede Orlandi che comunque rivolge "un plauso ai deputati e presidente della Camera per la volontà nel pretendere all’unanimità, in tempi brevissimi, l'approvazione per la Commissione d’inchiesta. La giustizia – conclude – merita rispetto". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

