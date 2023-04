Avvocata mamma, Mattia: “Non c’è sensibilità per le lavoratrici”

“Da donna e da avvocata sono totalmente solidale con la collega Ilaria Salamandra, alla quale non è stata rinviata udienza nonostante il figlio sia in day hospital”. La consigliera dem della Regione Lazio, Eleonora Mattia, in una nota chiede “rispetto per le madri lavoratrici: nel video – pubblicato su Facebook dall’avvocata Salamandra – sono raccontati episodi che non dovrebbero più ripetersi- dice Mattia- madri in Aula a due giorni dal parto e controlli durante i funerali dei congiunti.

Le scelte familiari non possono entrare in contrasto con l’aspetto professionale. Con un bambino di due anni ancora sotto anestesia, il collegio giudicante ha risposto che può pensarci il padre. Una burocrazia che manca di sensibilità”, conclude Mattia. (Com/Dip/ Dire)

